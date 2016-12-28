Bloomberg: в 2017 году РФ ждет экономический подъем и "любовь инвесторов"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Рост привлекательности российских рынков среди западных инвесторов и укрепление рубля станут ведущими факторами роста российской экономики в 2017 году, пишет Bloomberg.
Крупные финансовые игроки уделяют все больше внимания развивающимся рынкам, и одним из приоритетных направлений для международного капитала в будущем году станет Россия. Издание прогнозирует значительный приток иностранных инвестиций в перспективные сектора экономики. По словам журналистов, инвесторы буквально "влюблены в Россию", и причины подобной симпатии следует искать в позитивных изменениях внешнеполитической конъюнктуры и стабилизации внутренних рынков.
Так, аналитический отдел банка UBS предсказал, что чистая прибыль международных корпораций на российских рынках в будущем году составит 26% от уровня первоначальных вложений. Компания NN Investment Partners назвала российский фондовый рынок "очевидным претендентом" для крупных "вливаний", а Deutsche Bank отметил стабилизацию экономики и спрогнозировал повышение стоимости ценных бумаг российских компаний.
Подобные заявления, как полагают журналисты, свидетельствуют о том, что в будущем году российская экономика продемонстрирует уверенный рост, а иностранные инвесторы поспособствуют ее укреплению.