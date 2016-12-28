Силуанов: налоговые новации в РФ снизят нагрузку на добросовестный бизнес

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Задача готовящихся налоговых изменений в РФ — не повышать, а снижать нагрузку на добросовестный бизнес, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Задачи изменения налоговой системы будут следующие: мы должны не увеличивать, а даже снижать нагрузку на добросовестный бизнес; мы должны сделать так, чтобы те предприятия, которые еще находятся в "серой" зоне и не платят в полном объеме налоги, их начали платить. То есть за счет этого мы повысим наши уровни доходов бюджетной системы", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"

Он отметил, что сейчас государство собирает в целом (с учетом отчислений в государственные внебюджетные фонды) налогов на уровне 32% ВВП, и этого "достаточно для того, чтобы профинансировать обязательства".

"Есть проблема в том, что большие очень уровни налогообложения фонда оплаты труда. Это страховые взносы — 30% только идет на отчисления во внебюджетные фонды. Считаем, что это является одной из причин того, что многие до сих пор платят зарплату в конвертах. Поскольку 30% с каждого рубля выплаченной заработной платы нужно отдать на страховые платежи. Мы считаем, что нужно снижать нагрузку на труд и где-то одновременно увеличивать налогообложение по другим налогам, которые не являются столь обременительными, например, налоги на потребление ", — сказал министр.

По его словам, необходимо провести корректировку налоговой системы таким образом, чтобы налоги все больше и больше стимулировали экономическую активность и экономический рост.

На ежегодной пресс-конференции в конце декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что новые параметры налоговой системы РФ на период после 2018 года должны быть выработаны как минимум на четыре года.