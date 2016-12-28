Минфин не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году, в том числе от повышения ставки ФРС США, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр финансов Антон Силуанов.

"Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС США, но серьезных колебаний нашей валюты мы не ожидаем", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, повлияет ли взятый ФРС курс на повышение ставок на курс рубля.

"Мы сегодня в наших прогнозах не ожидаем каких-то резких изменений ставок ФРС США в следующем году. Да, действительно, есть прогнозы, что пару раз будет приниматься решение о повышении этой ставки, но я не вижу каких-то серьезных последствий для курса рубля", — добавил глава Минфина.

Минэкономразвития РФ в базовом варианте макропрогноза при цене на нефть в 40 долларов за баррель ожидает среднегодовой курс в 67,5 рубля за доллар, в варианте "базовый+" — при цене на нефть в 48 долларов за баррель — 63,3 рубля за доллар.

По итогам декабрьского заседания ФРС США сообщила, что в 2017 году ожидает три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625% при ставке 0,5-0,75%).