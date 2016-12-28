Силуанов: колебания курса рубля, даже в сторону укрепления, РФ ни к чему

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Дополнительные колебания курса рубля, даже в сторону его укрепления, российской экономике ни к чему; дополнительные доходы от повышения цен на нефть лучше направлять в резервы, считает министр финансов Антон Силуанов.

Он ожидает, что в 2017 году цены на нефть будут колебаться в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Бюджет РФ сверстан исходя из цен на нефть в 40 долларов за баррель.

По его словам, уже есть ряд решений по трате дополнительных доходов. "Как использовать дополнительные доходы, которые возможны в следующем году? Я бы считал, что их нужно использовать очень ответственно, консервативно. Конечно, придется какие-то дополнительные расходы осуществить. Уже принят ряд решений по поддержке промышленности, тех секторов, которые дают нам экономический рост. На это нужны дополнительные ресурсы. Где-то нам нужно помочь оборонке, есть такие уже решения. Большую часть дополнительных доходов нужно не тратить", — заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это (рост бюджетных расходов на фоне роста цен на нефть — ред.), кстати говоря, и фактор влияния на курс. Потому что, если мы будем тратить все нефтегазовые доходы на дополнительные расходы, это будет приводить к укреплению рубля. Хорошо это или нет? Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 рублей за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет? Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему. И считаю, что проводя ответственную бюджетную политику, дополнительные нефтегазовые доходы лучше было бы сберечь в резервы", — сказал Силуанов.