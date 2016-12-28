Венгрия обдумывает рефинансирование кредита России на достройку АЭС "Пакш"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Правительство Венгрии обдумывает возможность рефинансирования российского кредита на достройку АЭС "Пакш", заявил министр экономики страны Михай Варга (Mihaly Varga).

По словам Варгы, подобный шаг поможет Венгрии снизить стоимость заимствования.

"Здесь необходимо полагаться на обычный здравый смысл…. Условия российского кредита охватывают рефинансирование как вариант", — цитирует слова Варгы издание The Wall Street Journal. Министр экономики также отметил, что правительство Венгрии, вероятно, примет решение по возможному рефинансированию кредита РФ в следующем году.

В конце 2014 года РФ и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков единственной венгерской АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.

В сентябре 2015 года Еврокомиссия уведомила правительство Венгрии, что проект "Пакш-2" отвечает требованиям ЕК, в том числе техническим и экологическим. Однако в январе нынешнего года появились сообщения, что ЕК ведет расследование в отношении проекта "Пакш-2" по трем отдельным пунктам, касающимся возможного госсубсидирования проекта, общественного доступа к информации по его реализации и норм госзакупок.

В ноябре представитель пресс-службы ЕК сообщил РИА Новости, что регулятор завершил расследование соответствия проекта "Пакш-2" законам ЕС в области государственных закупок, однако продолжает расследование в части оказания государственной помощи.