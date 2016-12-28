В приказном порядке: долги по ЖКХ взыщут по "упрощенке"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В новом году неплательщиков коммунальных услуг поджидает неприятный сюрприз. Их долги за услуги ЖКХ, телефонной связи, и неоплаченные налоги будут списывать с банковских карточек и счетов по новой схеме - в приказном порядке.

Ускоренная процедура

Соответствующее постановление 27 декабря принял Верховный суд России. Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.

В ситуациях, когда долги за очевидны и не вызывают никаких сомнений, будут действовать быстро, минуя исполнительное производство.

В постановлении Верховного суда отмечается: новые процедуры позволят поставщикам услуг в ускоренном порядке получить документ из суда и списать деньги со счета.

"Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником", — поясняется в постановлении.

Юристы объясняют: приказной порядок судебного разбирательства не требует. Таким образом уже взыскивают долги по кредитам и по алиментам. Теперь же список категорий расширен. Управляющая компания, налоговая инспекция, или поставщик услуг телефонной связи могут обратиться с заявлением в суд, и тот выпишет судебный приказ.

Спишут с карт и счетов

Затем за должника возьмутся судебные приставы. Его должны ставить в известность обо всех стадиях судебного и исполнительного производства, и несколько раз уведомить, прежде чем списать долги с карты или счета.

Сейчас списать долги с карт и со счетов судебные приставы могут и по исполнительному делу (в рамках исполнительного производства). В пятидневный срок пристав должен возбудить исполнительное производство и по нему списать долги с тех счетов, о которых он получит информацию. Другое дело, что на счетах может ничего и не быть, как, впрочем, и самих счетов. Чтобы это выяснить, пристав должен направить в банки запросы о том, есть ли у человека какая-то наличность.

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"С кредитной карты никто ничего списывать не имеет права, а с дебетовой – то есть, с зарплатной – пожалуйста", — сказал Кирилл Чернявский, юрист, эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ.

Упрощает ли приказной порядок задачу? Юрист объясняет: кардинальных изменений не произошло. Раньше все взыскивали точно также. Но теперь эти категории дел подпадают под упрощенное делопроизводство и под судебный приказ.

Если раньше так можно было взыскать задолженности по кредитам и алиментам, то теперь – и такие виды задолженностей, как ЖКУ, связь и налоги.

Можно оспорить

Бывает и так, что человек должен совсем не ту сумму, которую с него требуют, либо не должен вообще ничего. В этом случае, судебный приказ можно оспорить, главное – уложиться в 10 дней с момента получения требования.

Как это сделать? Если вам внезапно пришло письмо о том, что по судебному приказу вынесено решение, в ответ нужно направить письмо о своем несогласии, например, с указанной в письме цифрой, либо с самим фактом наличия долга. Дальше уже начинается разбор по существу – судебный процесс, где есть возможность доказывать и приводить свои аргументы.

"Нужно просто сказать слово "нет". Главное - не пропустить десятидневный срок", — объясняет Чернявский.

Оспорить же, при желании, по словам юриста, можно вообще практически что угодно.

В моей практике был случай: человеку вынесли постановление выплатить административный штраф за то, что он "ворвался в суд". Но ему удалось доказать, что ворваться он не мог, так как дверь открывается в другую сторону – на себя, а не от себя", — рассказал он.

Кто не успел, тот опоздал

Юрист указывает: эта система рассчитана, по сути, "на дурака". Она будет работать по отношению к тем людям, кто просто не забирает уведомления с почты. В этом случае, не исключено, что человек может даже не узнать о решении списать с его карточки деньги.

Теоретически, можно и через год восстановить упущенные 10 дней, если на то есть уважительные причины. Но если процессуальные сроки пропущены, должник не успел оспорить приказ в суде, и в отношении него уже вынесено решение, ничего не сделаешь.

С карты/ счета – спишут именно те средства, которые просил заявитель. Кроме того, существует риск того, что при ускоренной процедуре списания долгов человеку могут завысить счета. И скорей всего, как указывает юрист, эта сумма будет завышена.

"Вы брали в банке 100 тысяч рублей, и набежали проценты. Банк пишет: верните 1 млн. Если вы письмо пропустили, и не оспорили, судебный пристав возбудит дело, и с вас спишут эти деньги. Задним числом ничего делать не получится", — приводит юрист пример.

Меньше справедливости

Ускоренная процедура взыскания долгов – не слишком справедливая, считает Чернявский. Заявление можно написать на кого угодно, и на что угодно, приложив два-три документа. И никто по существу его не будет рассматривать в суде. А если человек не заявит, что не согласен, то априори с ним согласится.

Главная рекомендация — внимательно проверять почтовый ящик, и смотреть, открыто ли исполнительное производство на сайте Службы федеральных судебных приставов (ФССП). Важно мониторить и проверять, кому вы и что должны. Нужно быть бдительным – сейчас все делается через суд, заключил юрист.