"Уралсиб" хочет обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве "Юлмарта"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Банк "Уралсиб" намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании интернет-ритейлера "Юлмарт" и ряда его дочек банкротами, сообщает кредитная организация в среду.

"Банк "Уралсиб" намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт девелопмент", ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания" и ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания", — говорится в сообщении банка.

На сегодняшний день сумма долга компании "Юлмарт" перед банком составляет более 765 миллионов рублей. Решение об обращении в арбитражный суд было принято после того как серия переговоров о реструктуризации долговых обязательств ответчика не увенчалась успехом, отметили в кредитной организации.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 25 января рассмотрит иск Сбербанка к "Юлмарту" и его дочкам о взыскании около 1 миллиарда рублей задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич. Как сообщал в ноябре Костыгин, мажоритарные акционеры "Юлмарта" готовы выкупить доли миноритарных акционеров в материнской компании ритейлера Ulmart Holding по справедливой рыночной цене.