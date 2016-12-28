В Госдуму внесли проект о Фонде консолидации банковского сектора

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает создание Фонда консолидации банковского сектора, формируемого за счет средств Банка России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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Документ направлен на установление в законодательстве, регулирующем процедуры предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, дополнительных механизмов финансового оздоровления, предусматривающих использование средств Банка России для финансирования санации банков.

Для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства кредитных организаций предусматривается создание Фонда консолидации банковского сектора, который формируется из денежных средств ЦБ, обособленных от его остального имущества. Банк России самостоятельно, через формируемый за счет своих средств фонд и создаваемую управляющую компанию, сможет инвестировать в капитал санируемого банка в размерах, необходимых для обеспечения его надлежащей капитализации и ликвидности с последующей реализацией акций санируемых банков.

Управляющая компания фонда будет вправе осуществлять доверительное управление: акциями и долями кредитных организаций, передаваемыми ей в управление ЦБ; ПИФами, учредителем доверительного управления которых может быть при их формировании только ЦБ; правами по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), банковским гарантиям. Управляющая компания от имени ЦБ сможет участвовать в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций и иметь право использовать средства фонда.

Финансовое оздоровление банков, начатое до вступления законопроекта в силу при участии Агентства по страхованию вкладов, продолжится. Однако количество представителей ЦБ в совете директоров АСВ увеличивается с 5 до 7 за счет сокращения представителей правительства с 7 до 5 человек. При этом устанавливается, что председателем совета директоров АСВ является председатель Банка России, в то время как сейчас он избирается советом директоров АСВ по представлению правительства.

Под санацией банка понимается восстановление его капитала до соблюдения минимально установленных нормативов достаточности капитала. При принятии решения о финансовом оздоровлении Банк России утверждает план финансового оздоровления банка, который наряду с повышением капитализации банка может предусмотреть контролируемые сроки устранения иных, не связанных с формированием резервов на возможные потери проблем банка, вызванных действиями прежних владельцев и менеджеров. В целях восстановления капитала санируемого банка Банк России получит возможность приобретать акции (доли) в уставном капитале банков. Причем их покупка будет производиться после доведения величины его уставного капитала до реального значения или одного рубля. После вложений средств ЦБ в капитал банка нормативы достаточности капитала должны соблюдаться.

Инициатива властей

"Установленные законопроектом источники и механизмы финансирования санации позволят предоставить эмиссионный по своей природе ресурс Банка России в наименьших объемах. По предварительным оценкам номинальные объемы финансирования могут сократиться на 30%, что означает пропорционально меньшее негативное влияние мер по финансовому оздоровлению банков на состояние денежного спроса и на инфляцию", — поясняют авторы законодательной инициативы.

Ранее разработкой подобного законопроекта занимался Минфин при поддержке ЦБ. Минфин в ноябре опубликовал проект поправок, которые вносят изменения в механизм финансового оздоровления проблемных банков, а также передают управленческий контроль за АСВ от Минфина Банку России. По оценкам Минфина, санация банков с использованием Фонда консолидации банков и управляющей компании, через которые Банк России самостоятельно сможет осуществлять инвестиции в капитал санируемых банков, поможет на 30% сократить соответствующие расходы.