Крым восстановил уровень доходов, существовавший до вхождения в состав РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Крым, несмотря на проблемы переходного периода, вышел по уровню сбора доходов в бюджет на показатели, достигнутые в период, когда регион входил в состав Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы в 2016 году уже все равно на 12% перевыполнили доходную часть, получили 30 миллиардов. При Украине были сопоставимые параметры. Считайте, мы за два года, при том, что мы переходили в новое законодательное поле, на новые деньги, новые правила, уже по сути вышли по своим сборам и доходам, несмотря на то, что был кризис в экономике, сложно было предпринимательскому сообществу", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, республика кроме собственных сборов получает также существенную федеральную поддержку.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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