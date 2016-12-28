В 2017 году планируют выпустить около 20 миллионов карт "Мир"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Эмиссия платежных карт "Мир" в 2016 году составила 1,76 миллиона штук, в следующем году достигнет примерно 20 миллионов карт, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Пока выпущено, на память, 1,76 миллиона карт… Следующий год мы рассматриваем как важнейший с точки зрения наращивания количества карт. Мы оцениваем, что может быть выпущено около 20 миллионов карт", — сказала Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

"В этом году мы работали над тем, чтобы раскрыть всю инфраструктуру банковскую: банкоматы, POS-терминалы в торговых точках для приема карт "Мир". Потому что бессмысленно выпускать карту "Мир", если она мало где принимается", — добавила она.

К Национальной системе платежных карт (НСПК), являющейся оператором карт "Мир", по словам Набиуллиной, подключились уже 167 банков, 64 банка начали эмиссию карт "Мир", более 100 банков стали эквайерами. Сейчас 97% банкоматов и около 75% POS-терминалов в РФ (устройств для приема карт в торговых точках) принимают карты "Мир".

В НСПК ожидают, что в 2017 году российские банки выпустят несколько десятков миллионов карт "Мир".