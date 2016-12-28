В Германии появилось объявление о продаже первого лимузина Путина

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Mercedes-Benz S600 Pullman 1995 года выпуска можно купить на крупнейшем сайте по продаже автомобилей в Германии. Цена бронированного лимузина составляет 1,3 млн евро (около 82,6 млн рублей).

Автор объявления утверждает, что на автомобиле ранее передвигался Владимир Путин. На сайте можно найти его фотографии в похожем автомобиле. Продавец в беседе с РИА Новости уточнил, что расскажет все подробности об автомобиле, который находится в России, только потенциальному покупателю.

Представительский автомобиль в 140-м кузове подготовлен по уровню безопаcности B6/B7. Он может защитить пассажиров от обстрела из стрелкового оружия, осколков ручных гранат и взрывных устройств. Заявленный пробег составляет 25 тысяч километров.

Лимузин подготовлен подразделением Mercedes-Benz Guard. Среди особых опций есть механизм автоматического открытия дверей. На автомобиле установлен бензиновый двигатель объемом V12 объемом 6 литров и мощностью 394 л.с. Автомобиль используется с апреля 1995 года, следует из объявления.

Источник РИА Новости, знакомый с деятельностью гаража особого назначения, не подтвердил, но и не опроверг заявленную информацию в объявлении. Он пояснил, что все автомобили, которые выбывают из парка, реализуются через аукционы, а дальнейшая их судьба неизвестна.