США
28.1228 декабря17:01МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Карты "Мир" отъели часть российского пирога у Visa и Mastercard

11:2628.12.2016
(обновлено: 11:28 28.12.2016)
664077
Презентация платежной карты Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Уходящий 2016 год изменил положение на рынке платежных карт РФ, где доминируют два американских игрока, Visa и Mastercard, картами которых расплачивается большая часть россиян. Теперь к ним добавилась национальная платежная система (НСПК) "Мир", которая уже заняла часть рынка.

Экспертное и банковское сообщество видит потенциал для развития новой платежной системы, но предупреждает, что карты "Мир" обретут популярность в стране лишь при наличии выгодной программы лояльности.

Сотворение "Мира"

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Архивное фото
© Фото: предоставлено НСПК
Владимир Комлев: "Мир" уже зашагал по всей России
Своим появлением карты "Мир" обязаны санкциям, введенным США против российских банков в 2014 году, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием карт американскими Visa и Mastercard. А в конце 2014 года Крым фактически оказался отрезанным от международного платежного рынка, так как Visa и Mastercard полностью приостановили обслуживание карт на полуострове.

Эти события и череда последовавших отключений российских банков платежными системами США поторопили власти РФ с созданием отечественной платежной системы. Так было принято решение о создании компании "НСПК", которая стала оператором системы "Мир".

Проект "Мир" стартовал в короткие сроки и будет успешным, считает генеральный директор процессинговой компании "МультиКарта" группы ВТБ Кирилл Свириденко.

"Уверен, что карты "Мир" займут существенную долю рынка на российском платежном рынке, для этого необходимо немного времени. Ведь, к примеру, Visa и Mastercard развиваются на протяжении 50 лет, а платежная система "Мир" заработала всего год назад", — отмечает он.

Начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин также считает, что проект запустился успешно, подчеркивая, что это произошло в кратчайшие сроки. "Следует отметить, что НСПК совместно с банками провела и продолжает вести титаническую работу, результат которой уже сейчас отличный", — оценил Охорзин.

Сегодня в "Мире"

Оплата покупок с помощью бесконтактной банковской карты. Архивное фото
© Fotolia/ ratmaner
Центробанк ожидает роста бесконтактных платежей в 2017 и 2018 годах
Успехом в уходящем году стало создание инфраструктуры для приема карт "Мир" в качестве инструмента платежа, говорит глава НСПК Владимир Комлев. "Результаты 2016 года мы оцениваем позитивно — удалось реализовать все поставленные задачи. Основной целью текущего года стало развитие сети приема платежных карт "Мир", которую нам удалось подключить в короткие сроки", — сказал Комлев РИА Новости.

Все банкоматы в стране к концу 2016 года будут готовы к обслуживанию карт "Мир", массовая выдача карт начнется в 2017 году, уточнил он.

По данным НСПК, по состоянию на 21 декабря российские банки уже выпустили более 1,67 миллиона этих карт, и их число постоянно растет. Сейчас карту "Мир" выдает более 40 банков и более 90 банков принимают ее в оплату. Обслуживание карт "Мир" ведется в более чем 1,7 миллиона банкоматов и терминалов.

Оплата интернет-заказа пластиковой картой
© Fotolia/ Ivan Kruk
Ваша карта бита: как уберечься от нового способа воровства в интернете
Расплатиться картой "Мир сегодня можно в большинстве крупнейших торговых сетей России, в ряде интернет-магазинов, также рассказал глава НСПК.

Другой успех — запуск ряда кобейджинговых проектов совместно с международными платежными системами, которые позволяют принимать карты "Мир" за границей. Такие карты "Мир" выпускаются сейчас в сотрудничестве с Mastercard ("Мир-Maestro") и с японской платежной системой ("Мир-JCB"). В сентябре НСПК также подписала соглашение о сотрудничестве с китайской платежной системой Union Pay.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Памятный знак, представленный на презентации платежной карты "Мир" в Москве

"До середины 2017 года мы запустим проект в Армении совместно с платежной системы ArCa. В рамках межсистемного взаимодействия будут действовать единые правила и тарифы, расчеты будут вестись в национальных валютах, а также значительно расширится инфраструктура приема карт", — поделился планами топ-менеджер компании.

"Мировые" лидеры

Первые карты национальной платежной системы Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ЦБ ведет активные переговоры с Visa по выпуску карты "Мир"
Лидером по эмиссии в "Мире" стал крупнейший банк Крыма — РНКБ, на счету которого уже 850 тысяч выпущенных карт.

В настоящее время банк выдает до 5 тысяч карт "Мир" в день, а в следующем году РНКБ планирует выпустить 1 миллион карт, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Вся линейка карт РНКБ выпускается на базе платежной системы "Мир", в дизайне карт используются картины крымских художников", — также сообщили в РНКБ.

Темпы же эмиссии карт "Мир" банками, работающими в других российских регионах, пока отстают от Крыма. Так, банк "Открытие" выпускает карты "Мир" в рамках зарплатных проектов и заключает договоры на зарплатное обслуживание с предприятиями бюджетной сферы, сообщила директор департамента банковских карт и потребительского кредитования банка Ольга Овчинникова.

"Объем эмиссии карт "Мир" будет зависеть от двух факторов: активности самих организаций по переводу зарплатных проектов на карты "Мир", а также от маркетинговых действий НСПК в части создания у потребителей спроса на данные карты", — добавляет она.

Расходы по выпуску и обслуживанию карт "Мир" банками сопоставимы с расходами по картам других платежных систем, отмечает замглавы департамента развития розничного бизнеса Связь-банка Наталья Наливкина. При этом пока основные клиенты, выпустившие карты "Мир" в Связь-банке, это, напротив, обычные клиенты "с улицы", а не "зарплатники", уточнила она.

Первые карты национальной платежной системы Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ЦБ закрепит в законе срок, когда магазины начнут принимать карты "Мир"
Банк "ВТБ 24", розничная "дочка" ВТБ, по данным на 15 декабря, выпустила более 320 тысяч карт "Мир", из них 140 тысяч предназначены для выплаты денежного довольствия призывникам на срочную службу в Вооруженных силах РФ, сообщили в пресс-службе кредитной организации, также добавив, что расходы банка по выпуску этих карт идентичны расходам по выпуску карт на базе международных платежных систем.

ВТБ, второй крупнейший банк в РФ, приступил к эмиссии карт "Мир" 1 декабря в штатном режиме и до конца 2017 года планирует выдать более 500 тысяч карт, сообщила руководитель службы банковских карт ВТБ Мария Точилова.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Презентация платежной карты "Мир"

"Также в будущем году банк планирует приступить к эмиссии социальных карт на базе НСПК, а также карт "Мир" с бесконтактным функционалом и транспортным приложением "Тройка", — сообщила она.

Бинбанк в 2016 году выпустил около 20 тысяч карт "Мир", в 2017 году банк планирует выпустить "сотни тысяч" таких карт, сообщили в этой кредитной организации.

Что год грядущий нам готовит?

Карта национальной платежной системы Мир
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
СМИ: ЦБ предлагает обеспечить всех бюджетников картой "Мир" до 2018 года
Одной из главных новинок 2017 года будет программа лояльности для пользователей карт "Мир", сообщил глава НСПК. В основе механизма программы лежит возврат средств за покупку, cashback, средний размер которого составляет 10–15%. По его словам, программа будет распространяться на всех держателей платежных карт "Мир".

"Сервис объединит интересы всех участников программы — держателей карты, банков, ритейлеров. Банки получат дополнительный доход с каждой операции, продавцы — доступ к аудитории держателей карт. А пользователи карты смогут выбрать категории покупок и акций, которые им интересны", — описал Комлев возможности программы.

Здание Россельхозбанка на улице Арбат в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
РСХБ подготовил свою эквайринговую сеть для обслуживания карт "Мир"
Пилотный проект программы лояльности по картам "Мир" стартовал 21 декабря, ей могут пользоваться владельцы карт "Мир", выпущенных банками "Россия", СМП, СДМ и МИнБ, уточнили в НСПК.

В планах компании также введение оплаты картами "Мир" на транспорте, кампусные карты для студентов и прочее. "В этом году мы уже протестировали ряд проектов в регионах с нефинансовыми сервисами, а в следующем — начнем внедрять созданные решения в регионах", — добавил Комлев.

НСПК в 2017 году также передаст свои разработки по обеспечению безопасности карт "Мир" в банки-партнеры, заключил он.

Миллионы карт "Мира"

В НСПК ожидают, что в 2017 году российские банки выпустят "несколько десятков миллионов карт "Мир".

Электронная карта
© Fotolia/ Hamik
Чип – не панацея: как крадут деньги с банковских карт
По оценке главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, этот объем может составить примерно 40 миллионов карт "Мир". "Если мы берем 30 миллионов бюджетников и плюс 10 миллионов пожелавших граждан, то вероятнее всего, что 40 миллионов — это вполне покрываемая цифра", — посчитала для РИА Новости Обаева.

Она напомнила, что на карту "Мир" планируется перевести всех работников бюджетной сферы, пенсионеров и граждан, получающие социальные пособия.

Карты "Мир" также будут способствовать дальнейшему переходу розничной торговли на безналичную оплату, считает она. "У нас сейчас 250 миллионов карт на руках у населения, но розничный товарооборот в большинстве стоимостного объема все еще наличный. Да, картами мы пользуемся, динамика очень хорошая, но еще мы не перешли порога "беспредельно" безналичных", — отмечает эксперт.

© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Первые карты национальной платежной системы "Мир"

Но чтобы проект "Мир" был действительно успешным, нужна выгодная программа лояльности, предупреждает Обаева.

"Население привыкло, его приучили к различным бонусным программам, к разным видам лояльности, которые связаны с картой. Без весомой программы, например, скидки в магазинах, "Аэрофлот-бонус", скидки в музеях и кинотеатрах, процентный возврат и так далее не обойтись. Нужны "фишки", чтобы заинтересовать потребителя", — отметила она.

Комментировать
+
Экономика
Обсуждение
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.