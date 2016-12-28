Карты "Мир" отъели часть российского пирога у Visa и Mastercard

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Уходящий 2016 год изменил положение на рынке платежных карт РФ, где доминируют два американских игрока, Visa и Mastercard, картами которых расплачивается большая часть россиян. Теперь к ним добавилась национальная платежная система (НСПК) "Мир", которая уже заняла часть рынка.

Экспертное и банковское сообщество видит потенциал для развития новой платежной системы, но предупреждает, что карты "Мир" обретут популярность в стране лишь при наличии выгодной программы лояльности.

Сотворение "Мира"

Своим появлением карты "Мир" обязаны санкциям, введенным США против российских банков в 2014 году, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием карт американскими Visa и Mastercard. А в конце 2014 года Крым фактически оказался отрезанным от международного платежного рынка, так как Visa и Mastercard полностью приостановили обслуживание карт на полуострове.

Эти события и череда последовавших отключений российских банков платежными системами США поторопили власти РФ с созданием отечественной платежной системы. Так было принято решение о создании компании "НСПК", которая стала оператором системы "Мир".

Проект "Мир" стартовал в короткие сроки и будет успешным, считает генеральный директор процессинговой компании "МультиКарта" группы ВТБ Кирилл Свириденко.

"Уверен, что карты "Мир" займут существенную долю рынка на российском платежном рынке, для этого необходимо немного времени. Ведь, к примеру, Visa и Mastercard развиваются на протяжении 50 лет, а платежная система "Мир" заработала всего год назад", — отмечает он.

Начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин также считает, что проект запустился успешно, подчеркивая, что это произошло в кратчайшие сроки. "Следует отметить, что НСПК совместно с банками провела и продолжает вести титаническую работу, результат которой уже сейчас отличный", — оценил Охорзин.

Сегодня в "Мире"

Успехом в уходящем году стало создание инфраструктуры для приема карт "Мир" в качестве инструмента платежа, говорит глава НСПК Владимир Комлев. "Результаты 2016 года мы оцениваем позитивно — удалось реализовать все поставленные задачи. Основной целью текущего года стало развитие сети приема платежных карт "Мир", которую нам удалось подключить в короткие сроки", — сказал Комлев РИА Новости.

Все банкоматы в стране к концу 2016 года будут готовы к обслуживанию карт "Мир", массовая выдача карт начнется в 2017 году, уточнил он.

По данным НСПК, по состоянию на 21 декабря российские банки уже выпустили более 1,67 миллиона этих карт, и их число постоянно растет. Сейчас карту "Мир" выдает более 40 банков и более 90 банков принимают ее в оплату. Обслуживание карт "Мир" ведется в более чем 1,7 миллиона банкоматов и терминалов.

Расплатиться картой "Мир сегодня можно в большинстве крупнейших торговых сетей России, в ряде интернет-магазинов, также рассказал глава НСПК.

Другой успех — запуск ряда кобейджинговых проектов совместно с международными платежными системами, которые позволяют принимать карты "Мир" за границей. Такие карты "Мир" выпускаются сейчас в сотрудничестве с Mastercard ("Мир-Maestro") и с японской платежной системой ("Мир-JCB"). В сентябре НСПК также подписала соглашение о сотрудничестве с китайской платежной системой Union Pay.

"До середины 2017 года мы запустим проект в Армении совместно с платежной системы ArCa. В рамках межсистемного взаимодействия будут действовать единые правила и тарифы, расчеты будут вестись в национальных валютах, а также значительно расширится инфраструктура приема карт", — поделился планами топ-менеджер компании.

"Мировые" лидеры

Лидером по эмиссии в "Мире" стал крупнейший банк Крыма — РНКБ, на счету которого уже 850 тысяч выпущенных карт.

В настоящее время банк выдает до 5 тысяч карт "Мир" в день, а в следующем году РНКБ планирует выпустить 1 миллион карт, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Вся линейка карт РНКБ выпускается на базе платежной системы "Мир", в дизайне карт используются картины крымских художников", — также сообщили в РНКБ.

Темпы же эмиссии карт "Мир" банками, работающими в других российских регионах, пока отстают от Крыма. Так, банк "Открытие" выпускает карты "Мир" в рамках зарплатных проектов и заключает договоры на зарплатное обслуживание с предприятиями бюджетной сферы, сообщила директор департамента банковских карт и потребительского кредитования банка Ольга Овчинникова.

"Объем эмиссии карт "Мир" будет зависеть от двух факторов: активности самих организаций по переводу зарплатных проектов на карты "Мир", а также от маркетинговых действий НСПК в части создания у потребителей спроса на данные карты", — добавляет она.

Расходы по выпуску и обслуживанию карт "Мир" банками сопоставимы с расходами по картам других платежных систем, отмечает замглавы департамента развития розничного бизнеса Связь-банка Наталья Наливкина. При этом пока основные клиенты, выпустившие карты "Мир" в Связь-банке, это, напротив, обычные клиенты "с улицы", а не "зарплатники", уточнила она.

Банк "ВТБ 24", розничная "дочка" ВТБ, по данным на 15 декабря, выпустила более 320 тысяч карт "Мир", из них 140 тысяч предназначены для выплаты денежного довольствия призывникам на срочную службу в Вооруженных силах РФ, сообщили в пресс-службе кредитной организации, также добавив, что расходы банка по выпуску этих карт идентичны расходам по выпуску карт на базе международных платежных систем.

ВТБ, второй крупнейший банк в РФ, приступил к эмиссии карт "Мир" 1 декабря в штатном режиме и до конца 2017 года планирует выдать более 500 тысяч карт, сообщила руководитель службы банковских карт ВТБ Мария Точилова.

"Также в будущем году банк планирует приступить к эмиссии социальных карт на базе НСПК, а также карт "Мир" с бесконтактным функционалом и транспортным приложением "Тройка", — сообщила она.

Бинбанк в 2016 году выпустил около 20 тысяч карт "Мир", в 2017 году банк планирует выпустить "сотни тысяч" таких карт, сообщили в этой кредитной организации.

Что год грядущий нам готовит?

Одной из главных новинок 2017 года будет программа лояльности для пользователей карт "Мир", сообщил глава НСПК. В основе механизма программы лежит возврат средств за покупку, cashback, средний размер которого составляет 10–15%. По его словам, программа будет распространяться на всех держателей платежных карт "Мир".

"Сервис объединит интересы всех участников программы — держателей карты, банков, ритейлеров. Банки получат дополнительный доход с каждой операции, продавцы — доступ к аудитории держателей карт. А пользователи карты смогут выбрать категории покупок и акций, которые им интересны", — описал Комлев возможности программы.

Пилотный проект программы лояльности по картам "Мир" стартовал 21 декабря, ей могут пользоваться владельцы карт "Мир", выпущенных банками "Россия", СМП, СДМ и МИнБ, уточнили в НСПК.

В планах компании также введение оплаты картами "Мир" на транспорте, кампусные карты для студентов и прочее. "В этом году мы уже протестировали ряд проектов в регионах с нефинансовыми сервисами, а в следующем — начнем внедрять созданные решения в регионах", — добавил Комлев.

НСПК в 2017 году также передаст свои разработки по обеспечению безопасности карт "Мир" в банки-партнеры, заключил он.

Миллионы карт "Мира"

В НСПК ожидают, что в 2017 году российские банки выпустят "несколько десятков миллионов карт "Мир".

По оценке главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, этот объем может составить примерно 40 миллионов карт "Мир". "Если мы берем 30 миллионов бюджетников и плюс 10 миллионов пожелавших граждан, то вероятнее всего, что 40 миллионов — это вполне покрываемая цифра", — посчитала для РИА Новости Обаева.

Она напомнила, что на карту "Мир" планируется перевести всех работников бюджетной сферы, пенсионеров и граждан, получающие социальные пособия.

Карты "Мир" также будут способствовать дальнейшему переходу розничной торговли на безналичную оплату, считает она. "У нас сейчас 250 миллионов карт на руках у населения, но розничный товарооборот в большинстве стоимостного объема все еще наличный. Да, картами мы пользуемся, динамика очень хорошая, но еще мы не перешли порога "беспредельно" безналичных", — отмечает эксперт.

Но чтобы проект "Мир" был действительно успешным, нужна выгодная программа лояльности, предупреждает Обаева.

"Население привыкло, его приучили к различным бонусным программам, к разным видам лояльности, которые связаны с картой. Без весомой программы, например, скидки в магазинах, "Аэрофлот-бонус", скидки в музеях и кинотеатрах, процентный возврат и так далее не обойтись. Нужны "фишки", чтобы заинтересовать потребителя", — отметила она.