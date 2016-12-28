Карты "Мир" отъели часть российского пирога у Visa и Mastercard

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Уходящий 2016 год изменил положение на рынке платежных карт РФ, где доминируют два американских игрока, Visa и Mastercard, картами которых расплачивается большая часть россиян. Теперь к ним добавилась национальная платежная система (НСПК) "Мир", которая уже заняла часть рынка.
Экспертное и банковское сообщество видит потенциал для развития новой платежной системы, но предупреждает, что карты "Мир" обретут популярность в стране лишь при наличии выгодной программы лояльности.
Сотворение "Мира"
Эти события и череда последовавших отключений российских банков платежными системами США поторопили власти РФ с созданием отечественной платежной системы. Так было принято решение о создании компании "НСПК", которая стала оператором системы "Мир".
Проект "Мир" стартовал в короткие сроки и будет успешным, считает генеральный директор процессинговой компании "МультиКарта" группы ВТБ Кирилл Свириденко.
"Уверен, что карты "Мир" займут существенную долю рынка на российском платежном рынке, для этого необходимо немного времени. Ведь, к примеру, Visa и Mastercard развиваются на протяжении 50 лет, а платежная система "Мир" заработала всего год назад", — отмечает он.
Начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин также считает, что проект запустился успешно, подчеркивая, что это произошло в кратчайшие сроки. "Следует отметить, что НСПК совместно с банками провела и продолжает вести титаническую работу, результат которой уже сейчас отличный", — оценил Охорзин.
Сегодня в "Мире"
Все банкоматы в стране к концу 2016 года будут готовы к обслуживанию карт "Мир", массовая выдача карт начнется в 2017 году, уточнил он.
По данным НСПК, по состоянию на 21 декабря российские банки уже выпустили более 1,67 миллиона этих карт, и их число постоянно растет. Сейчас карту "Мир" выдает более 40 банков и более 90 банков принимают ее в оплату. Обслуживание карт "Мир" ведется в более чем 1,7 миллиона банкоматов и терминалов.
Другой успех — запуск ряда кобейджинговых проектов совместно с международными платежными системами, которые позволяют принимать карты "Мир" за границей. Такие карты "Мир" выпускаются сейчас в сотрудничестве с Mastercard ("Мир-Maestro") и с японской платежной системой ("Мир-JCB"). В сентябре НСПК также подписала соглашение о сотрудничестве с китайской платежной системой Union Pay.
"До середины 2017 года мы запустим проект в Армении совместно с платежной системы ArCa. В рамках межсистемного взаимодействия будут действовать единые правила и тарифы, расчеты будут вестись в национальных валютах, а также значительно расширится инфраструктура приема карт", — поделился планами топ-менеджер компании.
"Мировые" лидеры
В настоящее время банк выдает до 5 тысяч карт "Мир" в день, а в следующем году РНКБ планирует выпустить 1 миллион карт, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Вся линейка карт РНКБ выпускается на базе платежной системы "Мир", в дизайне карт используются картины крымских художников", — также сообщили в РНКБ.
Темпы же эмиссии карт "Мир" банками, работающими в других российских регионах, пока отстают от Крыма. Так, банк "Открытие" выпускает карты "Мир" в рамках зарплатных проектов и заключает договоры на зарплатное обслуживание с предприятиями бюджетной сферы, сообщила директор департамента банковских карт и потребительского кредитования банка Ольга Овчинникова.
"Объем эмиссии карт "Мир" будет зависеть от двух факторов: активности самих организаций по переводу зарплатных проектов на карты "Мир", а также от маркетинговых действий НСПК в части создания у потребителей спроса на данные карты", — добавляет она.
Расходы по выпуску и обслуживанию карт "Мир" банками сопоставимы с расходами по картам других платежных систем, отмечает замглавы департамента развития розничного бизнеса Связь-банка Наталья Наливкина. При этом пока основные клиенты, выпустившие карты "Мир" в Связь-банке, это, напротив, обычные клиенты "с улицы", а не "зарплатники", уточнила она.
ВТБ, второй крупнейший банк в РФ, приступил к эмиссии карт "Мир" 1 декабря в штатном режиме и до конца 2017 года планирует выдать более 500 тысяч карт, сообщила руководитель службы банковских карт ВТБ Мария Точилова.
"Также в будущем году банк планирует приступить к эмиссии социальных карт на базе НСПК, а также карт "Мир" с бесконтактным функционалом и транспортным приложением "Тройка", — сообщила она.
Бинбанк в 2016 году выпустил около 20 тысяч карт "Мир", в 2017 году банк планирует выпустить "сотни тысяч" таких карт, сообщили в этой кредитной организации.
Что год грядущий нам готовит?
"Сервис объединит интересы всех участников программы — держателей карты, банков, ритейлеров. Банки получат дополнительный доход с каждой операции, продавцы — доступ к аудитории держателей карт. А пользователи карты смогут выбрать категории покупок и акций, которые им интересны", — описал Комлев возможности программы.
В планах компании также введение оплаты картами "Мир" на транспорте, кампусные карты для студентов и прочее. "В этом году мы уже протестировали ряд проектов в регионах с нефинансовыми сервисами, а в следующем — начнем внедрять созданные решения в регионах", — добавил Комлев.
НСПК в 2017 году также передаст свои разработки по обеспечению безопасности карт "Мир" в банки-партнеры, заключил он.
Миллионы карт "Мира"
В НСПК ожидают, что в 2017 году российские банки выпустят "несколько десятков миллионов карт "Мир".
Она напомнила, что на карту "Мир" планируется перевести всех работников бюджетной сферы, пенсионеров и граждан, получающие социальные пособия.
Карты "Мир" также будут способствовать дальнейшему переходу розничной торговли на безналичную оплату, считает она. "У нас сейчас 250 миллионов карт на руках у населения, но розничный товарооборот в большинстве стоимостного объема все еще наличный. Да, картами мы пользуемся, динамика очень хорошая, но еще мы не перешли порога "беспредельно" безналичных", — отмечает эксперт.
Но чтобы проект "Мир" был действительно успешным, нужна выгодная программа лояльности, предупреждает Обаева.
"Население привыкло, его приучили к различным бонусным программам, к разным видам лояльности, которые связаны с картой. Без весомой программы, например, скидки в магазинах, "Аэрофлот-бонус", скидки в музеях и кинотеатрах, процентный возврат и так далее не обойтись. Нужны "фишки", чтобы заинтересовать потребителя", — отметила она.