В США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Американские эксперты проанализировали торговую политику России и пришли к выводу, что она нарушает принципы Всемирной торговой организации, сказано в докладе Управления торгового представителя США.

"В 2016 году в некоторых сферах Россия действовала как ответственный член ВТО… В целом, однако, действия России по-прежнему расходились с основополагающими принципами ВТО по либерализации торговли, транспарентности, предсказуемости, в угоду внутренней политике импортозамещения", — говорится в документе.

Среди положительных моментов, которые, по мнению авторов, были "редкими", отмечается снижение таможенных пошлин, устранение некоторых защитных мер, участие в составлении обзора по торговой политике ВТО.

Однако, пишут американские эксперты, нетарифные меры "подрывали" ожидаемые преимущества от снижения тарифов. Особое беспокойство в США вызывают непрозрачность правил таможни при оценке стоимости импорта, сложная процедура лицензирования импорта, правила ввоза алкоголя.

Авторы также считают, что Россия применяет дискриминационные меры фитосанитарного контроля. Американское торговое ведомство напоминает, что Россия наложила запрет на большую часть импорта сельхозпродукции из США.

Кроме того, США продолжат следить за ситуацией в сфере субсидий и контроля цен, в особенности, при торговле титаном и природным газом. В докладе упоминается и закон о хранении персональных данных, который назван "непрозрачным и неопределенным по многим пунктам".

В заключении авторы доклада заявляют, что будут и дальше следить за политикой России, давать свои комментарии, а в случае, если Россия нарушит правила, американская сторона готова провести расследование и задействовать всевозможные "механизмы" воздействия, в том числе обратиться в "орган по урегулированию споров".

"США продолжают верить, что участие России в ВТО приносит преимущества США, России и глобальной торговой системе… Тем не менее, USTR продолжит с помощью механизмов ВТО обращать внимание России на важность соблюдения правил и участия в глобальной торговой системе", — говорится в документе.