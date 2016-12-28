Цена нефти снижается на фиксации инвесторами прибыли

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Нефть дешевеет в среду на фоне фиксации инвесторами прибыли после удорожания "черного золота" днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Во вторник нефть дорожала в связи с оптимистичным настроением инвесторов относительно предстоящего сокращения добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, в рамках достигнутого соглашения. Однако аналитики отмечают, что, у трейдеров остается некоторый скептицизм насчет того, насколько долго производители нефти будут соблюдать свои квоты по добыче.
"Мы можем увидеть некоторое сокращение добычи,… хотя другие (производители нефти — ред.) могут также использовать возможность для вывода на рынок большего количества баррелей (нефти — ред.) по самой привлекательной цене", — приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика Citi Futures Тима Эванса (Tim Evans).
ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.