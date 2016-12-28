СМИ: московским аэропортам сдадут в концессию аэродромы за рубль в год

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ возобновил с аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" переговоры о сдаче им в концессию аэродромов, концессионная плата составит 1 рубль в год, пишет в среду газета "Ведомости".

Тема обсуждалась на совещании у министра транспорта Максима Соколова 16 декабря, пишет газета со ссылкой на двух участников встречи. Аэропортам предлагается в рамках концессий самим содержать аэродромы, государство не берет на себя никаких обязательств по строительству автомобильных и железных дорог для улучшения транспортной доступности аэропортов, сообщили собеседники издания.

Предполагаемый срок концессий: на 49 лет — для "Внуково" и "Шереметьево", до 2073 года — для "Домодедово". При получении аэродромов в концессию аэропорты перестанут платить арендную плату, отмечает издание.

По данным газеты, обсуждение о сдаче в концессию аэродромов возобновилось по инициативе Минтранса.

Аэропорты уже представили потребности в инвестициях. Все отказались от расширения транспортной инфраструктуры, а аэродромные проекты не корректировали на инфляцию, заявил газете топ-менеджер московского аэропорта. На ближайшие 10 лет "Домодедово" потребуется 63,4 миллиарда рублей, "Шереметьево" — 17,9 миллиарда рублей, "Внуково" — 6,7 миллиарда рублей, заявили два участника совещания.

Цифра "Домодедово" больше, так как аэропорт заявляет о необходимости строительства третьей взлетно-посадочной полосы. "Внуково" и "Шереметьево" нужны только капитальные ремонты объектов и новые перроны, поясняют собеседники газеты. Представитель "Домодедово" цифру подтвердил, представители "Внуково" и "Шереметьево" тему не комментируют. При этом издание отмечает, что окупать затраты аэропортам предлагается за счет увеличения сбора с авиакомпаний.