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Экономика

ГТЛК заключила контракты на поставку четырех SSJ100 и пяти L-410

08:4528.12.2016
(обновлено: 08:55 28.12.2016)
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Пассажирский самолет Сухой Суперджет 100. Архивное фото
© Фото: официальный сайт ОАО "Компания "Сухой"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. ГТЛК заключила контракты на поставку четырех самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и пяти лайнеров L-410, следует из материалов на портале госзакупок.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости. Максим Блинов
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На развитие российского авиастроения выделили еще пять миллиардов рублей
Так, согласно документации, SSJ100 "Гражданские самолеты Сухого" поставят до 31 мая 2018 года, стоимость контракта — 138 миллионов долларов. А по договору на 2 миллиарда рублей с Уральским заводом гражданской авиации самолеты L-410 UVP-E20 ГТЛК получит до 30 ноября 2017 года.

ГТЛК специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Находится в собственности РФ под управлением Минтранса.

Ранее в декабре ГТЛК и Газпромбанк заключили кредитный договор на сумму до 30 миллиардов рублей для обслуживания программы лизинга SSJ100. Первый транш в рамках этого договора позволил профинансировать закупку четырех новых самолетов SSJ100, предназначенных для АК "Ямал", указывалось в сообщении ГТЛК, которая передаст воздушные судна в новой одноклассной трансформируемой компоновке на 100 кресел.

В ноябре компания сообщала, что будет докапитализирована на 5 миллиардов рублей для развития лизинга, аренды продукции российского авиастроения. Выделенные бюджетные средства будут направлены на пролонгацию госпрограммы лизинга SSJ100 и поддержку локализации производства L-410 на территории РФ, говорилось в сообщении.

Во вторник также сообщалось, что "Вертолеты России" заключили твердые контракты на поставку ГТЛК в 2017 году 23 вертолетов типа Ми-8 и шести вертолетов "Ансат". Согласно сайту госзакупок, стоимость контракта на поставку вертолетов типа Ми-8 составляет 8 миллиардов рублей, "Ансат" — 1,3 миллиарда.

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