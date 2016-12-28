МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает "черных лебедей" в 2017 году, динамику экономического роста определят во многом цены на сырье и геополитика, заявил он в интервью газете "Ведомости".

"Черный лебедь" — теория о труднопрогнозируемых и редких событиях, которые имеют значительные последствия. С точки зрения автора теории, практически все значимые научные открытия, исторические и политические события, достижения искусства и культуры — это "черные лебеди". Примерами являются развитие и внедрение интернета, Первая мировая война, развал Советского Союза и атака террористов на США 11 сентября 2001 года.

"Я не ожидаю "черных лебедей" в следующем году. Цены на сырьевые товары даже если упадут, то не сильно — они и так низкие. Ценам на алюминий некуда опускаться. Уголь может подешеветь, но он значительно подорожал в этом году, и ему есть куда падать. Нефть сейчас стоит $52-53, и, если подешевеет до $45, шока не случится. Бюджет к этому подготовлен (в нем заложена цена $40), и компании, и банки. Есть надежда, что геополитическая ситуация стабилизируется. Так что после двух очень тяжелых лет мы входим в 2017 год — год столетия Октябрьской революции — с достаточно позитивными ожиданиями", — сказал Греф.

Кроме того, глава Сбербанка отметил, что цены на сырье и геополитическая обстановка во многом определяют динамику экономического роста.

"Российская экономика смогла адаптироваться к снижению цен на нефть и их дальнейшее падение вряд ли приведет к катастрофичным сценариям. Естественно, возможна реализация и других рисков, но эти два самые очевидные", — добавил он.