Forbes рассказал, какие победы ждут Россию в 2017 году

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах в США, а также крупные энергетические сделки с Японией и Катаром указывают на то, что Москва будет играть ведущую роль в дипломатической и деловой сферах в 2017 году, пишет Forbes.

Двухдневный визит Путина в Японию, который состоялся 15-16 декабря, может послужить стимулом для всех, кто хочет вести бизнес с Россией в следующем году, считает автор статьи. Он отмечает, что в ходе саммита двух государств были заключены 60 экономических соглашений.

"В будущем миллиарды долларов будут перемещаться между Японией и Россией, и они будут потрачены на шельфовую добычу, строительство еще одного завода по производству сжиженного газа на Сахалине и газопровода до острова Хоккайдо", — говорится в материале.

Как пишет Forbes, решение Абэ пригласить Путина в гости свидетельствует об отчаянном желании укрепить отношения с Россией.

Еще одним фактором, который, вероятно, будет играть на руку Москве, стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и выдвижение бывшего главы компании Exxon Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, говорится в статье.

В сторону России также разворачивается Катар, что может привести к усилению роли Москвы, считает автор материала. В декабре Инвестиционный фонд Катара вместе с компанией Glencore, трейдером сырьевых товаров, подписали сделку о приобретении 19,5% компании "Роснефть".

Избрание Трампа, а также многомиллиардные энергетические соглашения с Катаром и Японией стали сигналом о том, что Россию ждут новые политические и экономические перспективы. В 2017 году Москва будет иметь возможность вести игру с позиции колоссальной силы, резюмирует автор материала.