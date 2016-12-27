ЦБ ожидает стабильного курса рубля при любом сценарии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России при любом сценарии развития макроэкономической ситуации в РФ ожидает стабильного курса рубля, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ, чем выше мировые цены на нефть, тем крепче курс рубля. "И наоборот — чем ниже цена на нефть, тем, при прочих равных, слабее рубль, но эта зависимость, если можно так сказать, стала меньше: при том же изменении цен на нефть рубль у нас реагирует в два раз меньше", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу " Россия 1 ".

"Мы в любом сценарии не ожидаем каких-то потрясений, потому что плавающий курс — амортизатор внешних шоков", — подчеркнула глава регулятора.

По оценкам ЦБ, когда инфляция в РФ выйдет на устойчивый уровень 4% и снизятся инфляционные ожидания, тогда ключевая ставка может опуститься до 6,5-7%. В настоящее время ключевая ставка составляет 10% годовых. Также Набиуллина вновь напомнила, что регулятор ставит себе в качестве долгосрочного ориентира пополнение золотовалютных резервов до 500 миллиардов долларов, которые сейчас составляют чуть менее 400 миллиардов долларов.

Банк России в основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) представил три сценария макроэкономического развития РФ на ближайшие три года в зависимости от цены на нефть и других внутренних и внешних факторов. Базовый сценарий, который ЦБ считает наиболее вероятным, основан на предположениях, что заметного изменения конъюнктуры мировых сырьевых рынков не произойдет и цена на нефть марки Urals в ближайшие три года будет около 40 долларов за баррель.

Два альтернативных сценария предполагают более медленное и более быстрое восстановление роста мировой экономики, что приведет к формированию более низкой или более высокой траектории цен на нефть. В первом из них заложено снижение цены на нефть до 25 долларов за баррель в начале 2017 года и ее сохранение вблизи этого уровня до конца 2019 года, во втором — постепенный рост цены на нефть до 55 долларов за баррель в 2019 году.