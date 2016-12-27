ЦБ ожидает стабильного курса рубля при любом сценарии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России при любом сценарии развития макроэкономической ситуации в РФ ожидает стабильного курса рубля, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы в любом сценарии не ожидаем каких-то потрясений, потому что плавающий курс — амортизатор внешних шоков", — подчеркнула глава регулятора.
По оценкам ЦБ, когда инфляция в РФ выйдет на устойчивый уровень 4% и снизятся инфляционные ожидания, тогда ключевая ставка может опуститься до 6,5-7%. В настоящее время ключевая ставка составляет 10% годовых. Также Набиуллина вновь напомнила, что регулятор ставит себе в качестве долгосрочного ориентира пополнение золотовалютных резервов до 500 миллиардов долларов, которые сейчас составляют чуть менее 400 миллиардов долларов.
Два альтернативных сценария предполагают более медленное и более быстрое восстановление роста мировой экономики, что приведет к формированию более низкой или более высокой траектории цен на нефть. В первом из них заложено снижение цены на нефть до 25 долларов за баррель в начале 2017 года и ее сохранение вблизи этого уровня до конца 2019 года, во втором — постепенный рост цены на нефть до 55 долларов за баррель в 2019 году.