WP: Белый дом готовит ответ России за "вмешательство в выборы"

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США уже на текущей неделе могут огласить санкции против России по обвинениям во "вмешательстве в американские выборы", пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, санкционная часть пакета мер будет представлена в виде видоизмененного исполнительного указа президента США от 2015 года. Этот указ дает главе государства полномочия реагировать на кибератаки, но не упоминает конкретно о выборах.
Washington Post пишет, что угроза использования этих мер помогла США в прошлом добиться от руководства Китая уступок в сфере кибербезопасности.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Москву во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах. При этом ФБР с этими выводами не согласилось.
Комментируя позицию Вашингтона, президент Владимир Путин заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от содержания документов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".