WP: Белый дом готовит ответ России за "вмешательство в выборы"

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США уже на текущей неделе могут огласить санкции против России по обвинениям во "вмешательстве в американские выборы", пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Согласно официальным лицам в США, администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер, чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, включая экономические санкции и порицание по дипломатической линии. Официальные лица говорят, что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые также, как ожидается, будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве. Объявление о публичных мерах может состояться уже на этой неделе", — говорится в публикации.

По данным газеты, санкционная часть пакета мер будет представлена в виде видоизмененного исполнительного указа президента США от 2015 года. Этот указ дает главе государства полномочия реагировать на кибератаки, но не упоминает конкретно о выборах.

Washington Post пишет, что угроза использования этих мер помогла США в прошлом добиться от руководства Китая уступок в сфере кибербезопасности.

Указ от апреля 2015 года предполагает санкции против тех людей, которых Вашингтон сочтет ответственными за вред, нанесенный компьютерным сетям и критической инфраструктуре. Процесс голосования к этой инфраструктуре не относится.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Москву во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах. При этом ФБР с этими выводами не согласилось.

Сам Трамп в интервью на телеканале Fox News назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Комментируя позицию Вашингтона, президент Владимир Путин заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от содержания документов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".