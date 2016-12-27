Кабмин пока не принимал решения об увеличении минимальной цены на коньяк

ГОРКИ, 27 дек – РИА Новости. Правительство пока не принимало решения о повышении минимальной розничной цены на коньяк, заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

"Что касается коньяка, то решение о минимальной закупочной цене мы пока не принимали, но предложения такие есть", — сказал он журналистам.

"Пока что та задача, которую мы на сегодняшний момент решаем, это, во-первых, заморозка акциза в том виде, в котором он существует, или даже пойти на частичное снижение этого акциза, потому что в свое время минимальная розничная цена перескочила психологическую планку в 200 рублей", — добавил вице-премьер.

Еще одним вопросом, который обсуждает правительство, является введение акциза на жидкости двойного применения, которые выпускаются на базе этилового спирта. "С нашей точки зрения, все, что не является лекарственным препаратом, на все эти жидкости должен уплачиваться акциз", — сказал Хлопонин.

На вопрос, не целесообразно ли в связи с массовым отравлением в Иркутской области снизить акциз на водку, чтобы граждане не травились поддельным алкоголем, Хлопонин ответил: "Это уже другой вопрос. Должен быть психологически выверенный барьер. Те, кто пьют уже этот "Боярышник", их водку уже не заставишь пить, а опускать цену на водку до такой цены, чтобы спаивать все наше население, это тоже плохая задача".

Минфин ранее предложил повысить минимальные цены на коньяк, что, по мнению министерства, позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасли. В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк составляет 322 рубля за бутылку (0,5 литра), отпускная — 250 рублей, оптовая – 262 рубля. Минимальные цены на коньяк устанавливаются с 2011 года, последний раз они повышались в январе 2014 года.