Медведев разрешил 20 регионам создавать зоны территориального развития

ГОРКИ, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое разрешает 20 регионам РФ создавать

"Я подписал постановление, которое разрешает 20 регионам РФ создавать зоны территориального развития, которые имеют возможность развиваться, рассчитывая на определенную господдержку, стимулировать региональную экономику. В числе таких регионов шесть республик Северного Кавказа", — сказал он на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

"Такой документ принят, надеюсь на то, что он будет использован", — добавил глава правительства.