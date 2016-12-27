ФНС за 11 месяцев перечислила в бюджет России до 13 триллионов рублей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 11 месяцев выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и превысили 13 триллионов рублей, сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

"Подводя итоги 11 месяцев 2016 года, скажу, что динамика поступлений демонстрирует положительный тренд. Если в первом полугодии 2016 года налоговые поступления снизились на 1,3%, то за 11 месяцев 2016 года зафиксирован прирост поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации на 4,5%, это плюс 566 миллиардов рублей. Таким образом, в бюджет поступило более 13 триллионов рублей", — сказал Мишустин.

По его словам, поступления НДПИ в указанный период по-прежнему демонстрировали отрицательную динамику — за 11 месяцев они сократились на 11,2%. Однако по остальным налогам отмечается рост поступлений.

Так, поступления НДС выросли на 10% и составили 2,4 триллиона рублей. "Рост поступлений достигнут, в том числе, за счет внедрения автоматизированной системы контроля АСК НДС", — сказал Мишустин. Применение этой системы положительно сказалось и на поступлениях налога на прибыль: за 11 месяцев они выросли на 6,6% — до 2,6 триллиона рублей.

По НДФЛ поступления за 11 месяцев увеличились на 7,9% — до 2,6 триллиона рублей, что, по словам Мишустина, соответствовало динамике прироста заработной платы. "Эти цифры опровергают оценки ряда экспертов об увеличении выплат "в конвертах" и уводу их в "серый" сектор",- сказал глава ФНС.

Лидерами роста по поступлениям в бюджет остаются акцизы: за 11 месяцев поступления по ним выросли на 27,6% — до 1,2 триллиона рублей, в том числе на крепкую алкогольную продукцию – на 26,6%, до 146,3 миллиарда рублей.

Поступление налога на имущество организаций выросло на 7,2% и составило 749 миллиардов рублей.