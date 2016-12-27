Путин подписал указ о передаче акций "Уралвагонзавода" "Ростеху"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех", следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ по перечню согласно приложению", — говорится в указе президента.

Согласно перечню, "Ростеху" передаются 100% НПК "Уралвагонзавод". Правительству поручено в течение 18 месяцев осуществить мероприятия, предусмотренные указом.