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Экономика

Крупный российски бизнес пожаловался в ФАС на Visa и Mastercard

15:3327.12.2016
(обновлено: 15:50 27.12.2016)
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Платежные системы Visa и MasterCard. Архивное фото
© AP Photo/ Martin Meissner

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на возможные нарушения закона о защите конкуренции в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard, сообщили РИА Новости в ассоциации.

Платежные системы Visa и MasterCard. Архивное фото
© AP Photo/ Mark Lennihan, File
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard
"РАТЭК подала жалобу в ФАС, а ведущие российские бизнес-объединения — такие, как "Опора России", АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) и АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) нас поддержали. Мы опасаемся, что Visa и Mastercard могут нарушать антимонопольное законодательство в установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии", — сообщил агентству представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Суть жалобы

По данным ассоциации, доля безналичных платежей в РФ в общей денежной массе составляет только 29%, в то время как общий объем безналичного оборота в 2015 году составил 481 миллиард долларов, а доля безналичных платежей в развитых странах, таких, как Франция, Бельгия и Канада, составляет более 90%.

Как указывается в сообщении РАТЭК, один из главных факторов, сдерживающих рост безналичных платежей в России – высокая стоимость их обслуживания по сравнению с наличным оборотом. "Стоимость торговой уступки (эквайринга) для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг варьируется от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете намного выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании", — говорится в сообщении.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia/ sebra
ФАС грозит завести дело против Visa и MasterCard

Основную часть торговой уступки составляет межбанковская комиссия, которую получает банк, выпустивший карту, которой была произведена оплата покупки. "Величина этой ставки устанавливается международной платежной системой по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки. Ставки межбанковских комиссий сегодня варьируются от 0,5% до 2,1%. Причем, большая часть тарифов находится в закрытом режиме, например, тарифы платежной системы Visa в открытом доступе отсутствуют, тарифы Mastercard опубликованы", — добавляют в РАТЭК.

Дискриминация ритейлеров

По экспертным оценкам, которые приводятся в сообщении ассоциации, только за 2015 год уплата торговой уступки обошлась российским ритейлерам в сумму более 150 миллиардов рублей. "Небольшие ритейлеры, в том числе интернет-магазины, просто отказываются принимать безналичные платежи в силу высокой стоимости их обслуживания и предпочитают использовать наличный оборот, стимулируя развитие теневой экономики", — аргументируют в РАТЭК.

ФАС. Архивное фото
© РИА Новости
ФАС готова проверить данные о дискриминации бизнеса в Visa и MasterСard
В ассоциации добавляют, что для операций, проводимых одной и той же банковской картой, установлены различные тарифы в зависимости от типов приобретаемых товаров и услуг, и самые высокие тарифы установлены для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары.

"Международные платежные системы создают дискриминационные условия для компаний, занятых в непродовольственном секторе, ставя их в неравное положение по сравнению прочими компаниями, для которых ставка межбанковской комиссии установлена на более низком уровне. При этом отсутствие каких-либо правил, регулирующих принципы формирования стоимости эквайринга для международных платежных систем на территории РФ, приводит к тому, что этот рынок регулируется самими системами, причем данное регулирование является абсолютно непрозрачным", — считают в РАТЭК.

В связи с этим РАТЭК просит ФАС провести проверку обоснованности принципов формирования существующих тарифов эквайринга международными платежными системами, предпринять шаги для повышения прозрачности принципов формирования стоимости эквайринга, а также повысить степень доступности эквайринга для бизнеса.

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