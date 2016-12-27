"МегаФон" запускает систему "умных устройств" для дома

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Юлия Чичерина. Новая система устройств дистанционного контроля и управлениями функциями по обеспечению безопасности дома или квартиры "Умный дом" поступает в продажу в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге под брендом Life Control, сообщил руководитель проекта компании "МегаФон" Сергей Соболев.

"Life Control – комплексная экосистема умных устройств, доступных каждому и полностью готовых к мгновенному подключению. Она позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы, удаленно управлять электроприборами и освещением, отслеживать местоположение домашних животных или автомобиля", — отметил Соболев на презентации системы.

В настоящее время компания предлагает ряд устройств, которые можно комбинировать в зависимости от потребностей: "умные" розетки и лампы, датчики протечки и движения, датчики открытия и закрытия окна или двери, датчик дыма. Кроме того, к системе можно подключить фитнес-трекер, аккумулирующий информацию о физической активности владельца и его сне.

Новинка является разработкой российских ученых и реализована международной командой специалистов. Управление осуществляется через портал Lifecontrol.ru или мобильное приложение. Пользователь самостоятельно задает параметры работы устройств, а также сценарии их совместной работы. Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде sms-сообщений, push-уведомлений или сообщений электронной почты.

Соболев считает, что благодаря удобству управления, открытой архитектуре и множеству сценариев гаджеты Life Сontrol в течение ближайших лет "станут привычным элементом жизни, также как смартфоны или планшеты".

По его словам, в начале 2017 года комплект пополнится новыми устройствами: гео-трекером с сим-картой, с помощью которого можно определить координаты по GPS/ГЛОНАСС с точностью до нескольких метров, а также датчиком, передающим данные о температуре и влажности воздуха, содержании в нем угарного газа и летучих органических веществ.

"Быстрый мобильный интернет от "МегаФона" позволяет задействовать огромное количество сценариев работы системы — от получения простых текстовых сообщений о срабатывании датчиков до видеостриминга в высоком качестве. Широкая зона покрытия нашей сети обеспечивает надежную работу системы в любой точки России", — отметил на презентации директор по новым бизнесам и партнерствам "МегаФона" Ян Кухальский.