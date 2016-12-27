ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на нарушение антимонопольного законодательства РФ со стороны Visa и MasterCard, может возбудить дело по итогам ее рассмотрения, сообщила РИА Новости заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.

"В ФАС России действительно поступило заявление РАТЭК, в котором содержится указание на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях платежных систем Visa и MasterCard. Заявление находится в процессе рассмотрения, и вопрос о том, будет ли возбуждено дело, будет решен по итогам такого рассмотрения", — сказала она.

Во вторник РАТЭК сообщила, что при поддержке "Опоры России", АКОРТ и АКИТ обратилась в ФАС с жалобой на Visa и MasterСard. Ассоциация усматривает в действиях платежных систем злоупотребление доминирующим положением, что запрещено законом о защите конкуренции. Участники ассоциации усматривают признаки нарушения при установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии.

Еще в ноябре президент "Опоры России" Александр Калинин на совместном заседании президиумов с ФАС заявил, что Visa и MasterCard берут комиссию в 1,5% за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5% — малого. На это Артемьев предложил написать заявление в в службу. Позднее Калинин подтвердил РИА Новости, что "Опора России" намерена подать такое заявление.

Тогда Visa пояснила, что не взимает комиссии с торгово-сервисных предприятий и держателей карт за пользование процессингом, — "торговая уступка" платится банкам-эквайерам.