МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России и назвал запуск газопровода важным шагом в развитии полуострова.

"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса", — заявил президент.

В церемонии пуска в режиме видеоконференции приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, гендиректор ГУП "Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра. Его запуск позволит стабильно поставлять голубое топливо всем категориям потребителей Крыма.

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. Он отметил, что на пике нагрузок Крым потребляет 1,2-1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 из них поставляли с Украины. Теперь крымские станции сами производят 1-1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После запуска нового газопровода на полуострове начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.

© РИА Новости. Александр Полегенько Запуск газопровода Кубань - Крым

Газопровод, возведенный компанией "Стройгазмонтаж", включает в себя две нитки длиной 17,6 километра, проложенные по дну Керченского пролива. В строительных работах одновременно участвовало до 1200 человек и 460 единиц техники, а также более 40 судов.

В процессе строители обнаружили более 60 объектов археологического наследия и столкнулись с необходимость провести дополнительные работы по их спасению. Кроме того, на всем протяжении трассы, в том числе на морском участке строительства, потребовались разведка и очистка территории от неразорвавшихся снарядов, оставшихся здесь со времен Великой Отечественной войны.

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