Генподрядчика железнодорожных подходов к мосту в Крым определят в январе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) планирует в январе будущего года определить подрядчика по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив, следует из материалов на портале госзакупок.

Росжелдор в третий раз объявил тендер на строительство железнодорожных подходов к мосту, на этот раз генподрядчика планируется определить по итогам запроса предложений. Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года. Максимальная цена контракта — 16,9 миллиарда рублей. Заявки принимаются по 9 января.

До этого проводились конкурсы с ограниченным участием, однако оба сорвались из-за отсутствия заявок. Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что сроки реализации проекта по строительству моста в Крым рискуют сдвинуться. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили РИА Новости, что сроки работ по строительству железнодорожных подходов к мосту остаются неизменными.