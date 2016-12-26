Банки сократили задолженность перед ЦБ РФ по валютному РЕПО

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Задолженность банков перед ЦБ РФ по сделкам валютного РЕПО сократилась за 11 месяцев 2016 года почти в 3 раза – с 20,7 миллиарда долларов на 1 января 2016 года до 7,4 миллиарда долларов на 1 декабря 2016 года, следует из финансовой отчетности кредитных организаций.

Лидером по задолженности перед ЦБ по сделкам валютного РЕПО является банк ФК "Открытие" — его долг составляет 5,3 миллиарда долларов против 13,8 миллиарда долларов на 1 января.

На втором месте оказался малоизвестный банк "СКС" — стопроцентная "дочка" Московского кредитного банка (МКБ). Его долг на 1 декабря составил 2 миллиарда долларов. На 1 января долг перед ЦБ отсутствовал. Он возник лишь в сентябре 2016 года. Третье место занял Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР) с долгом в размере 102,7 миллиона долларов против 454,8 миллиона долларов в начале года.

Набольшее снижение задолженности перед ЦБ продемонстрировал банк ФК "Открытие" — его долг снизился на 8,5 миллиарда долларов. На втором месте – банк "Северный морской путь", показавший снижение на 1,7 миллиарда долларов. Замыкает тройку банк "Русский Стандарт" со снижением на 1,1 миллиарда долларов.

Рост задолженности перед ЦБ продемонстрировали только 3 банка, из них только у банка "СКС" было существенное повышение. Этот банк продемонстрировал стремительный рост активов: за 11 месяцев 2016 года активы выросли в 334 раза — до 131,3 миллиарда рублей. Обращают на себя внимание чрезвычайно высокие значения нормативов достаточности капитала. Например, Н1.0 на 1 декабря 2016 года достиг уровня 89,66% при минимально допустимом значении 8%.

"Причиной снижения задолженности банков перед ЦБ по сделкам валютного РЕПО является устранение структурного дефицита валютной ликвидности на российском банковском рынке", — прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.