Банки сократили задолженность перед ЦБ РФ по валютному РЕПО

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Задолженность банков перед ЦБ РФ по сделкам валютного РЕПО сократилась за 11 месяцев 2016 года почти в 3 раза – с 20,7 миллиарда долларов на 1 января 2016 года до 7,4 миллиарда долларов на 1 декабря 2016 года, следует из финансовой отчетности кредитных организаций.
Лидером по задолженности перед ЦБ по сделкам валютного РЕПО является банк ФК "Открытие" — его долг составляет 5,3 миллиарда долларов против 13,8 миллиарда долларов на 1 января.
На втором месте оказался малоизвестный банк "СКС" — стопроцентная "дочка" Московского кредитного банка (МКБ). Его долг на 1 декабря составил 2 миллиарда долларов. На 1 января долг перед ЦБ отсутствовал. Он возник лишь в сентябре 2016 года. Третье место занял Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР) с долгом в размере 102,7 миллиона долларов против 454,8 миллиона долларов в начале года.
Набольшее снижение задолженности перед ЦБ продемонстрировал банк ФК "Открытие" — его долг снизился на 8,5 миллиарда долларов. На втором месте – банк "Северный морской путь", показавший снижение на 1,7 миллиарда долларов. Замыкает тройку банк "Русский Стандарт" со снижением на 1,1 миллиарда долларов.
"Причиной снижения задолженности банков перед ЦБ по сделкам валютного РЕПО является устранение структурного дефицита валютной ликвидности на российском банковском рынке", — прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.