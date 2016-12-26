ВЭБ намерен подписать соглашение по применению технологии блокчейн

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк в январе 2017 года планирует подписать соглашение о намерениях по применению технологии блокчейн в одном из регионов РФ, возможно, что при этом будут несколько участников, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков журналистам.

"У нас есть три региона, которые представляются для нас интересными. Кольский полуостров, там очень дешевая энергетика, Питер, там питерская станция атомная станция есть, еще мы рассматривали площадки в России в центральных областях. Проект такой в стадии проработки, сейчас мы выбираем", — сказал Горьков.

"В любом случае, сделка будет интересная, мы подпишем в январе намерение, возможно, это будет не один участник", — сообщил он.

По его словам, компания, которая будет реализовывать эту идею, будет выбрана по итогам конкурса, и речь идет о небольшой сумме инвестиций. "Сумма небольшая. Чтобы войти в "десятку" в мире, это смешные инвестиции — 100-150 миллионов долларов… В целом блокчейн для российского государства может стать очень важным в будущем", — отметил глава ВЭБа. Применение технологи блокчейн, по его словам, направлено на эффективность реализации проектов.

Блокчейн — система организации распределенной базы данных. Технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления, и за ней будущее, отмечали ранее ряд экспертов, представителей банковского сообщества и властей.

Ранее, 21 декабря, авиакомпания S7 Airlines и Альфа-банк провели первую в России сделку по оплате услуг через аккредитив с использованием смарт-контрактов на основе технологии блокчейн. Особенностью сделки является использование сразу двух смарт-контрактов: один использовался только для открытия аккредитива, а второй — для закрытия. Наличие двух взаимодействующих друг с другом смарт-контрактов призвано снизить вероятность возникновения ошибок в коде, защищая тем самым интересы участников сделки и увеличивая ее прозрачность, отмечала авиакомпания.