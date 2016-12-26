Кабмин снизил субсидии энергосбытовой компании Крыма в 2016 году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ снизило в 2016 году субсидии Крыму и Севастополю на 1,2 миллиарда рублей на компенсацию расходов энергосбытовой организации, покупающей электроэнергию у иностранных государств и у производителей в Крыму для ее дальнейшей продажи в этом регионе по установленным тарифам.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

Так, в документе отмечается, что Крыму на соответствующую компенсацию в 2016 году выделено 9,397 миллиарда рублей, Севастополю — 2,625 миллиарда. Таким образом, общая сумма субсидии составила около 12 миллиардов рублей.

В декабре прошлого года сообщалось, что в 2016 году Севастополю предоставляется 2,53 миллиарда рублей субсидии, Крыму — 10,67 миллиарда рублей. Общая сумма — 13,2 миллиарда рублей.

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