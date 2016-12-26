Toyota отзовет в России около 19 тысяч автомобилей Lexus

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Компания Toyota отзывает в России 18,757 тысячи кроссоверов Lexus NX из-за возможных проблем с тормозной электрикой, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Отмечается, что эти модели оснащены функцией удержания тормозов, позволяющей поддерживать давление в рабочих тормозных цилиндрах. Она автоматически отключается, когда автомобиль трогается с места.
При этом конструкция тормозной системы предусматривает автоматическое отключение этой функции и запуск стояночной тормозной системы, включение которой при определенных условиях сопровождается звуковым сигналом и сообщением на приборном щитке. Например, если оттягивать ремень безопасности во время работы функции.
В сообщении Росстандарта указано, что из-за некорректного программирования блока управления тормозной системы, есть шанс, что стояночный тормоз не включится автоматически, несмотря на соблюдение вышеуказанных условий.
Планируется, что проблему устранят, обновив программное обеспечение блока управления тормозной системы. Для владельцев кроссоверов ремонт будет бесплатным.
В октябре Toyota была вынуждена отозвать 340 тысяч автомобилей Prius из-за проблем с тормозной системой, а также 5,8 миллиона автомобилей из-за проблем с подушками безопасности компании Takata.