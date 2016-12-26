Toyota отзовет в России около 19 тысяч автомобилей Lexus

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Компания Toyota отзывает в России 18,757 тысячи кроссоверов Lexus NX из-за возможных проблем с тормозной электрикой, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Будут отозваны автомобили Lexus NX 200, Lexus NX 200t и Lexus NX 300h, проданные с 11 сентября 2014 года.

Отмечается, что эти модели оснащены функцией удержания тормозов, позволяющей поддерживать давление в рабочих тормозных цилиндрах. Она автоматически отключается, когда автомобиль трогается с места.

При этом конструкция тормозной системы предусматривает автоматическое отключение этой функции и запуск стояночной тормозной системы, включение которой при определенных условиях сопровождается звуковым сигналом и сообщением на приборном щитке. Например, если оттягивать ремень безопасности во время работы функции.

В сообщении Росстандарта указано, что из-за некорректного программирования блока управления тормозной системы, есть шанс, что стояночный тормоз не включится автоматически, несмотря на соблюдение вышеуказанных условий.

"Когда трансмиссия будет находится в режиме "паркинг", существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что, в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации", — добавили в ведомстве.

Планируется, что проблему устранят, обновив программное обеспечение блока управления тормозной системы. Для владельцев кроссоверов ремонт будет бесплатным.

В октябре Toyota была вынуждена отозвать 340 тысяч автомобилей Prius из-за проблем с тормозной системой, а также 5,8 миллиона автомобилей из-за проблем с подушками безопасности компании Takata.