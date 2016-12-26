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Экономика

Российский телеком-рынок в 2016 году вырос на 0,6%

20:0226.12.2016
(обновлено: 20:38 26.12.2016)
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Сервер. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Объем российского телекоммуникационного рынка в 2016 году, по предварительным данным, составил 1,597 триллиона рублей, замедлив темпы роста до 0,6% с 0,8% в 2015 году, посчитали аналитики "ТМТ Консалтинг".

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"Рост замедлился в связи со снижением динамики таких значимых сегментов рынка, как интернет-доступ и платное ТВ. Кроме того, межоператорский сегмент вернулся к отрицательной динамике после роста в 2015 году, вызванного изменением курса иностранной валюты при расчетах за ряд услуг, оказываемых на международных направлениях", — говорится в отчете исследовательской компании.

Связь

Основная доля рынка – 55% — приходится на мобильный сегмент, который традиционно являлся драйвером рынка. В то же время выручка от услуг мобильной связи второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику, хотя в уходящем году есть некоторые признаки улучшения ситуации: если в 2015 году доходы снизились на 0,7%, то в 2016 году – на 0,3%.

Операторы компенсировали снижение доходов ростом продаж устройств. В результате совокупные доходы на мобильном рынке (сервисная выручка и продажа устройств) выросли за 2016 год на 1,6% — больше, чем в 2015 году (0,5%).

Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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В то же время в 2016 году продолжился рост абонентской базы: по предварительным данным "ТМТ Консалтинг", число пользователей увеличилось на 2,9% — до 259 миллионов. При этом все крупные операторы демонстрируют снижение ARPU (среднемесячный доход от одного абонента). По данным "ТМТ Консалтинг", у МТС этот показатель в третьем квартале снизился на 5,2%, "Мегафона" – на 6,9%, "Вымпелкома" – на 2,7%, Tele2 – на 0,4%.

В фиксированной телефонной связи в 2016 году, как и в предыдущие периоды, продолжилось падение доходов во всех подсегментах, что связано с миграцией голосового трафика в мобильные сети и ОТТ-сервисы, отмечают аналитики. Доходы от услуг фиксированной связи в 2016 году снизятся на 7,6% (в 2015 году падение составило 8,1%).

За год от услуг телефонной связи отказались почти 1,7 миллиона абонентов. "Хотя на смену традиционной телефонии приходят новые сервисы, в обозримом будущем эта услуга продолжит существовать: по прогнозам "ТМТ Консалтинг", ее проникновение снизится с текущих 42% до 33% в 2021 году", — говорится в отчете.

Интернет и ТВ

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Как говорится в отчете, в сегменте широкополосного доступа в интернет (ШПД) при проникновении в 56% на конец 2016 года рынок насыщен не только в крупных, но и в большинстве средних городов. Как следствие, за год число частных пользователей выросло лишь на 4%, практически на столько же увеличились доходы.

Остававшийся стабильным на протяжении нескольких лет ARPU от услуг ШПД в 2016 году продемонстрировал снижение. Этому способствовала эволюция конвергентных предложений: от пакетирования услуг фиксированной связи (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония) операторы переходят к конвергенции фиксированных и мобильных услуг.

"Обеспечивая операторам рост доходности от одного абонента и повышая его лояльность, пакеты услуг позволяют абоненту фактически меньше платить за каждую из составляющих пакета, чем если бы он приобретал их по отдельности", — отмечают аналитики.

По данным отчета "ТМТ Консалтинг", за год абонентская база платного ТВ выросла более чем на 3% — до 41 миллиона, проникновение услуги достигло 72%. В то же время на росте выручки продолжало сказываться повышение тарифов, происходившее в течение 2015 года – денежный объем рынка вырос за год почти на 11% и превысил 74 миллиарда рублей. Вследствие роста цен ARPU вырос за год в среднем по рынку на 6,3% — до 154 рублей со 145 рублей.

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Ожидания

В следующие 5 лет "ТМТ Консалтинг" прогнозирует стабильный, хотя и невысокий, рост российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2016-2021 годах (CAGR) составит 0,4%.

"С одной стороны, продолжится снижение роста услуг фиксированной связи. С другой стороны, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе мобильным операторам удастся вернуть сервисную выручку к положительной динамике. Тем не менее, в условиях конкуренции между четырьмя крупными игроками возможности роста доходов серьезно ограничены", — отмечают аналитики.

"С учетом этого операторы эволюционируют из провайдеров услуг связи в поставщиков комплексных ИКТ-услуг, включающих системную интеграцию, услуги data-центров и облачные и другие сервисы. В условиях низкой динамики рынка можно ожидать нового витка приобретений, в том числе крупных телекоммуникационных компаний, а также развития процесса слияний с поставщиками ОТТ и IT-сервисов", — говорится в отчете.

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