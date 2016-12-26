В ЕАЭС одобрили условия создания общего рынка электроэнергии и транспорта

С-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили документы по созданию общего транспортного рынка и общего рынка электроэнергии, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"Приняты документы относительно создания общего рынка электроэнергии. Эта программа предполагает либерализацию отношений по продаже энергии, будет выстроена торговая площадка, (в документе) описаны механизмы того, как будут национальные субъекты, уполномоченные в этой сфере, вести между собой диалог, как будет осуществляться торговля на этой платформе", — сказал Саркисян по итогам заседания Высшего евразийского экономического союза (ВЕЭС).

"Также одобрены документы относительно создания общего транспортного рынка. Этот документ тоже имеет принципиальное значение для либерализации отношений в сфере, чтобы были созданы равные условия для всех участников рынка. Это приведет к углублению конкуренции и в целом создаст более благоприятные условия", — добавил он.

Всего, по словам Саркисяна, на заседании ВЕЭС было рассмотрено 25 вопросов в разных сферах, в том числе внешней и внутренней торговли.