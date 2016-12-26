В ЕАЭС одобрили условия создания общего рынка электроэнергии и транспорта

С-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили документы по созданию общего транспортного рынка и общего рынка электроэнергии, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
"Также одобрены документы относительно создания общего транспортного рынка. Этот документ тоже имеет принципиальное значение для либерализации отношений в сфере, чтобы были созданы равные условия для всех участников рынка. Это приведет к углублению конкуренции и в целом создаст более благоприятные условия", — добавил он.
Всего, по словам Саркисяна, на заседании ВЕЭС было рассмотрено 25 вопросов в разных сферах, в том числе внешней и внутренней торговли.