Российские производители в ноябре повысили цены на бензин на 4,1%

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Цены производителей в РФ на автомобильный бензин в ноябре выросли по сравнению с октябрем на 4,1%, цены на дизтопливо увеличились на 1,9%, сообщил Росстат.

Цены производителей на бензин марки Аи-76 (Аи-80) в ноябре выросли на 5%, марки Аи-92 (Аи-93) — на 4,7%, Аи-95 и выше — на 3,2%.

В 14 субъектах РФ отмечено подорожание бензина (от 1,1% в Иркутской области до 7,6% в Республике Башкортостан). В Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области цены производителей на бензин сохранились на уровне октября 2016 года. В Ленинградской области отмечено его удешевление на 0,5%.

Что входит в стоимость бензина

В ноябре повышение потребительских цен на бензин отмечено в 44 субъектах РФ, из них в Камчатском крае – на 1%, Калининградской области – на 0,7%, Республике Адыгея и Пермском крае – на 0,6%. Потребительские цены на бензин различных марок в ноябре 2016 года в среднем по стране превышали цены производителей в 2,2 раза.

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин за прошедший месяц выросли на 0,1%.

В ноябре 2016 года цены производителей на добытую нефть выросли на 3% (с начала года – на 18,5%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом – на 0,3% (с начала года – на 4,2%).