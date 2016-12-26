Киргизия не подписала таможенный кодекс ЕАЭС

С-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза подписали только три страны, Киргизия документ не подписала, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Также, по словам Саркисяна, Киргизия не подписала заявление о развитии торговой политики ЕАЭС.

Он уточнил, что, говоря о трех странах, подписавших документ, имел в виду страны-участницы сегодняшнего заседания. Белорусская сторона в заседании ВЕЭС не участвовала.

"Остальные документы подписаны", — добавил Саркисян.

Позднее стало известно, что Киргизия все-таки утвердила Таможенный кодекс.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отмечал, что негативные моменты "временами превалируют" в сотрудничестве стран ЕАЭС, что плохо сказывается на интеграции республики.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас в состав объединения входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Таможенный кодекс ЕАЭС – базовый документ, регламентирующий таможенные правоотношения на территории Евразийского экономического союза. Для объединения этот документ — первый масштабный нормативно-правовой акт, затрагивающий сферу таможенного регулирования. Он был разработан совместно представителями госорганов и бизнес-сообществ евразийской "пятерки".