Саргсян рассказал о перспективах создания ЗСТ между ЕврАзЭС и Ираном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Иран и ЕАЭС могут заключить временное соглашение, которое приведёт к созданию зоны свободной торговли, заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе заседания ВЕЭС.

"Президент Ирана выразил заинтересованность в заключении временного соглашения с ЕАЭС, ведущего к образованию зоны свободной торговли. Армения активно содействует переговорному процессу между Евразийской экономической комиссией и Ираном, имея цель быстро достигнуть подписание данного соглашения", — заявил лидер республики.

На заседании он рассказал о своей последней встречей с президентом Ирана Хасаном Роухани, на которой они обсудили планы по созданию транспортного транзитного коридора Персидский залив — Чёрное море.

"Армения — единственный член ЕАЭС, имеющий сухопутную границу с Ираном, делает упор на развитие транспорта и логистических инфраструктур, в том числе и благодаря осуществляемому ныне строительству коридора, что создаст платформу для удобного и безопасного выхода в Персидский залив и далее в Индийский океан для наших партнёров в ЕАЭС", — пояснил он.