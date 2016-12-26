МЭР улучшило прогноз по объему инвестиций в России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду инвестиций в экономику РФ в 2016 году до 3% с 3,7%, говорится в мониторинге министерства по итогам ноября.

Отмечается, что ситуация с инвестиционным спросом остается в русле негативных тенденций, хотя в последние месяцы наметились первые признаки стабилизации. В третьем квартале динамика инвестиций перешла в положительную область (+0,3% год к году) на фоне низкой базы прошлого года (-13,0%).

В отраслевом разрезе основную поддержку динамике инвестиций обеспечили капиталовложения в добычу топливно-энергетических ископаемых, а по виду деятельности — "Сжижение и регазификация природного газа для транспортирования".

По итогам девяти месяцев сокращение инвестиций в основной капитал составляло 2,3%.

"Поведение индикаторов инвестиционной активности в ноябре свидетельствует о стабилизации и возможном развороте в динамике инвестиций. В целом по итогам за 2016 год, по оценке, произойдет замедление падения инвестиций до 3,0% год к году (ранее — до 3,7%)", — говорится в мониторинге.