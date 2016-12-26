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Экономика

Путин: отставание в электронной торговле скажется на конкурентности ЕАЭС

15:5526.12.2016
05571
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Цифровая экономика получила широкое распространение в последние годы, отставание в области глобальной электронной торговли может отразиться на конкурентоспособности стран Евразийского экономического союза, считает президент РФ Владимир Путин.

Государственные флаги. Архивное фото
© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
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"Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится формирование единого цифрового пространства ЕАЭС…. В последние годы цифровая экономика получила самое широкое распространение и, прежде всего, в таких странах как Китай, США. Отставание государств ЕАЭС в области глобальной электронной торговли и межотраслевых цифровых платформ может сказаться на нашей конкурентоспособности как на внешнем, так и на внутренних рынках самого союза", — сказал Путин, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Кроме того, по словам российского президента, одним из ключевых приоритетов деятельности ЕЭАС должно стать формирование благоприятной деловой среды для полноценного производственного и технологического потенциала стран объединения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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"Необходимо активнее содействовать предприятиям наших стран в развитии промышленной кооперации, энергичнее вовлекать в производственные и технологические цепочки малый и средний бизнес", — добавил Путин.

Глава государства напомнил, что ЕАЭС исполняется два года. "В процессе строительства ЕАЭС мы добились действительно серьезных успехов, создан емкий общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах ВТО", — сказал он.

Путин отметил, то за время существования союза заметно выросли показатели взаимной торговли, устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Число нетарифных ограничений сокращено более чем на 30%.

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