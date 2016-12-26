Путин: отставание в электронной торговле скажется на конкурентности ЕАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Цифровая экономика получила широкое распространение в последние годы, отставание в области глобальной электронной торговли может отразиться на конкурентоспособности стран Евразийского экономического союза, считает президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, по словам российского президента, одним из ключевых приоритетов деятельности ЕЭАС должно стать формирование благоприятной деловой среды для полноценного производственного и технологического потенциала стран объединения.
Глава государства напомнил, что ЕАЭС исполняется два года. "В процессе строительства ЕАЭС мы добились действительно серьезных успехов, создан емкий общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах ВТО", — сказал он.
Путин отметил, то за время существования союза заметно выросли показатели взаимной торговли, устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Число нетарифных ограничений сокращено более чем на 30%.