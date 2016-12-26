Саргсян рассказал о преимуществах принятия таможенного кодекса ЕАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Армения уверена, что принятие таможенного кодекса ЕАЭС будет способствовать интеграции и сделает таможенные процедуры и перемещение товаров прозрачными, заявил в понедельник президент республики Серж Саргсян.

По его словам, очевидно, что без налаживания эффективного сотрудничества международное позиционирование ЕАЭС осложнится.

"В этом контексте приятие Таможенного кодекса – весомый шаг на пути нашей дальнейшей интеграции, так как он очерчивает переход к единому таможенному урегулированию на всем пространстве экономического союза. Важно, что новым кодексом установлены передовые, соответствующие международным стандартам подходы. Применение указанных подходов упростит процедуру пересечения товаров таможенной границы ЕАЭС, сделает ее транспарентной, в том числе и посредством внедрения системы электронного декларирования, что и является нашей задачей", — заявил Саргсян на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).