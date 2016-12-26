Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции за год до 5,6%

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития России улучшило прогноз по уровню инфляции в 2016 году до 5,6% с 5,8%, говорится в мониторинге МЭР за январь-ноябрь 2016 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2016 год ранее составлял 5,8%.

"По итогам 2016 года потребительская инфляция, по оценке Минэкономразвития России, составит 5,6%, что несколько ниже, чем в официальном прогнозе, в результате более сильного укрепления рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса", — сообщило министерство.

Инфляция в ноябре сохранилась практически на уровне октября и составила 0,44% (в октябре – 0,43%), говорится в документе. Второй месяц подряд основной вклад в усиление инфляции вносит рост цен на продовольственные товары, обусловленный действиями сезонных факторов. В секторе непродовольственных товаров рост цен, напротив, замедляется с октября.

Снижение цен на услуги, наблюдаемое в октябре, остановилось. В ноябре прирост цен нулевой. В годовом выражении инфляция продолжает стабильно снижаться с июля текущего года – с 7,5% в июне до 5,8% в ноябре, отметили в МЭР.