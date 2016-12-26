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Экономика

"Росморпорту" передали ледокол "Новороссийск"

12:3226.12.2016
(обновлено: 16:26 26.12.2016)
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Церемония передачи ледокола Новороссийск Росморпорту в Выборге. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Выборгский судостроительный завод (ВСЗ, Ленинградская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передал "Росморпорту" дизель-электрический ледокол проекта 21900 М "Новороссийск".

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© РИА Новости. Валерий Мельников
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Китай начал строительство первого ледокола

В понедельник в Петербурге состоялась церемония подписания акта приема-передачи ледокола "Новороссийск". Церемония началась с минуты молчания в память о погибших пассажирах и экипаже самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море в воскресенье.

"Уже сейчас ледокол полностью готов к работе, уже в начале января выходит в море для осуществления ледовых операций", — сказал на церемонии генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев. Он напомнил, что завод в октябре 2012 года начал строительство серии ледоколов этого проекта. Ледокол Новороссийск — третье судно, завершающее серию.

Головной ледокол проекта 21900 М "Владивосток" был передан "Росморпорту" в октябре 2015 года, второй ледокол проекта "Мурманск" — в декабре 2015 года. По условиям контракта, подписанного в 2012 году, ВСЗ должен был произвести полный комплекс работ по проектированию и строительству "под ключ" трех линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900 М. Заказчиком проекта является Федеральное агентство морского и речного транспорта, заказчиком-застройщиком – ФГУП "Росморпорт".

Ледоколы этого проекта способны преодолевать льды толщиной до полутора метров. Они предназначены для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов, буксировки судов в ледовых условиях и на чистой воде, тушения пожаров на плавучих объектах, выполнения работ по оказанию помощи судам, терпящим бедствие. Водоизмещение ледокола при максимальной осадке — 14,3 тысячи тонны, длина — 119,8 метра, ширина — 27,5 метра, скорость хода на чистой воде — 17 узлов.

ПАО "Выборгский судостроительный завод" — одно из крупнейших судостроительных предприятий северо-запада России. С момента основания (1948 год) верфь построила 210 судов различного назначения, девять морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений суммарным водоизмещением 1,55 миллиона тонн.

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