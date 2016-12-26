Крым сохранил положительную динамику развития по итогам года

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Крым сохранил положительную динамику развития по итогам уходящего года, сообщил РИА Новости министр экономического развития республики Валентин Демидов.

Ранее Демидов сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря. В следующем году он планирует работать в правительстве Севастополя в должности начальника департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

"Сегодня Крым – динамично развивающийся регион Российской Федерации, который демонстрирует существенный рост в основных секторах экономики. Эта динамика сохранится и по итогам года", — сказал Демидов.

По его словам, объем выполненных работ предприятиями строительной отрасли увеличился на 43,8%. Промышленное производство возросло на 6,2%. "Сегодня стали заполняться пустующие ниши в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях, в которых мы видим существенный приток инвестиций", — подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, одной из весомых причин роста экономика является серьезная государственная поддержка в сфере сельского хозяйства, промышленности, развития предпринимательства.

"Несмотря на объективные ограничения, которые сегодня есть в Крыму (такие, как санкции, инфраструктурные ограничения), наблюдается рост инвестиционной активности крупных и средних организаций", — подчеркнул министр.

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