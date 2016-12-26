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Экономика

В "Роснано" заявили, что санкции не мешают компании работать с партнерами

11:1326.12.2016
(обновлено: 11:21 26.12.2016)
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Исполнительный директор Роснано Борис Подольский. Архивное фото
© Фото: предоставлено "Роснано"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Санкции Запада в отношении России не мешают "Роснано" взаимодействовать с европейскими и американскими партнерами, более того — они открывают "окно возможностей" на Восток, где компания активно ведет переговоры и надеется в ближайшее время создать несколько совместных фондов, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор "Роснано" Борис Подольский.

Логотип Роснано. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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"Роснано" и Wijaya создали аэрокосмический фонд прямых инвестиций

На сегодняшний день УК "Роснано" привлекла в новые инвестиционные фонды под соуправлением 16,45 миллиарда рублей, общая задача – привлечь в фонды 150 миллиардов рублей до 2020 года.

"Мы исходим из того, что задача по привлечению 150 миллиардов рублей до 2020 года будет выполнена. Понятно, что с того момента, как мы брали на себя эти обязательства, до текущего дня произошло много разных событий, включая введение санкций в отношении России. Да, они нам не очень помогают, и мы, возможно, будем еще раз смотреть на эти цели, но пока намерены их выполнять", — заявил Подольский.

По его словам, в настоящее время "Роснано" активно ищет партнеров для новых фондов. "Я думаю, что в первой половине 2017 года мы объявим о создании двух новых фондов и подпишем юридически обязывающие документы", — заявил он, уточнив, что компания ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными партнерами. Среди возможных зарубежных инвесторов Китай и Ближний Восток, добавил он.

Санкции и "самоцензура"

Подольский в вопросе санкций выделяет две составляющие: санкции прямого действия и так называемую "самоцензуру". Санкции прямого действия практически не затронули компанию, тогда как опасения иногда вынуждали потенциальных партнеров вести себя более осторожно.

Глава избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста. 27 сентября 2016 года
© AP Photo/ Matt Rourke
В "Роснано" заявили, что не имеют деловых отношений с главой штаба Клинтон

"Я не припомню случая, когда бы из-за прямых ограничений, прописанных ЕС и США, мы не смогли что-либо реализовать", — отмечает он.

В то же время "те, кто раньше были готовы вести активные переговоры, сейчас занимают гораздо более осторожную позицию". "Взвешивая все риски и не понимая, к чему может привести создание совместного фонда, они предпочитают вести себя более осторожно", — говорит Подольский.

Собеседник агентства напомнил, что "Роснано" долгое время сотрудничала с Европейским банком реконструкции и развития, было подписано большое количество документов. "После введения санкций Евросоюзом этот банк прекратил новые инвестиции в России и некоторые из предыдущих наших договоренностей были пересмотрены", — отмечает он.

Америка — Европа

Подольский рассказал, что в настоящее время компания реализует совместные инвестпроекты в ряде европейских стран: Нидерландах, Франции, Финляндии, Великобритании, Германия.

Логотип Роснано. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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"Роснано" может направить 10 млрд рублей на проекты ветряной энергетики

"На нас в течение этого года выходили европейские венчурные компании и фонды, которые искали средства для создания отдельных фондов. У нас, к сожалению, немного другой мандат, мы не против участия в таких фондах, но нам необходимо, чтобы наша управляющая компания присутствовала в управлении фондом", — отметил он.

"Поэтому на данный момент, насколько мне известно, мы не ведем активных переговоров с кем-то из европейских партнеров о создании совместных фондов", — пояснил собеседник агентства.

Что касается США, "Роснано" работает в стране на базе дочерней компании. "В США мы пытались на протяжении достаточно продолжительного периода времени организовать фонд с внешними инвесторами… В какой-то момент времени мы решили поменять стратегию и стали пытаться привлечь средства в фонд на базе активов "Роснано", — рассказал Подольский.

"К сожалению, по ряду сложностей странового характера этот проект нам тоже реализовать не удалось", — посетовал он. "С одной стороны, у нас есть очень большая наработанная база контактов в США, но, с другой стороны, предъявить что-то конкретное, что удалось бы реализовать, мы не можем. У нас есть ряд инвестиций в стартапы, но это инвестиции в отдельные компании, а не в фонды", — пояснил Подольский.

Исполнительный директор "Роснано" отметил, что дочерняя компания продолжит работать в США, однако менеджмент корпорации будет критически подходить к масштабам активности в этой стране, принимая решения исходя из коммерческой привлекательности проектов.

"Окно" на Восток

Одновременно санкции Запада в отношении России открыли окно возможностей на Восток, полагает топ-менеджер.

Ветровые электростанции. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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"Роснано" и Fortum планируют создать ветропарк в Ульяновской области

В октябре председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявлял, что Россия передала Японии предложения по сотрудничеству в области нанотехнологий.

"Мы хотели бы с потенциальными японскими партнерами создать несколько фондов с фокусом на нанотехнологии. Эти проекты могут быть как в России, так и в Японии. Заинтересованность есть и с той, и с другой стороны. Но японские партнеры будут работать, только если поймут, что они вкладывают в проект, имеющий коммерческий потенциал", — пояснил РИА Новости Подольский.

Он отметил, что на российско-японской межправкомиссии в ноябре обсуждалась концепция совместного фонда с "Роснано", в том числе участие в нем JBIC или иного японского институционального инвестора. "Наша идея – привлечь институционального инвестора, и банк JBIC в этом сегменте профильный. Мы также общаемся с большим спектром технологических компаний, например, мы разговаривали с Mitzui, но все это пока предварительные договоренности", — сказал Подольский.

"Я думаю, что 100 миллионов долларов – это комфортный объем для договоренности, лучше начать работать с фондом небольшого размера", — добавил он.

И космос по плечу

"Роснано" планирует развивать и инвестиций в сфере космических технологий. Так, в октябре компания и индонезийская инфраструктурная компания с государственной поддержкой PT Wijaya Infrastruktur Indonesia подписали соглашение о создании международного аэрокосмического фонда прямых инвестиций (IASF) и уже ищет партнеров.

Председатель правления ООО УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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"Роснано" рассчитывает привлечь инвестиции из КНР в два совместных фонда

"Мы подписали меморандум о намерениях, конкретных договоренностей нет. "Роснано" занимается активным поиском партнеров в странах АТР, Индонезия прорабатывалась в рамках данного направления. Нашей идеей по созданию аэрокосмического фонда первыми заинтересовались именно партнеры из этой страны", — рассказал Подольский, добавив, что переговоры идут также с Южной Кореей, Малайзией и другими странами АСЕАН.

"На данный момент очерчен круг инвестиционно привлекательных проектов для фонда, направленных на коммерциализацию разработок российских компаний в аэрокосмической отрасли. Проекты проходят предварительные экспертизы, по результатам которых и будет определен итоговый портфель фонда", — пояснил он.

Что касается сферы экологии, то компания рассматривает проект в области солнечной энергетики, также интересуется направлением cleantech (чистых технологий по энергоэффективности и ресурсосбережению), в том числе в ветряной энергетике.

Кроме того "Роснано" обсуждает с коллегами из "Ростеха" технологии мусоропереработки для производства электроэнергии. "Мы обсуждаем возможные формы взаимодействия", — заключил Подольский.

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