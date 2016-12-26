В Иркутской области временно запретят продавать спиртосодержащую продукцию

ИРКУТСК, 26 дек — РИА Новости. Власти Иркутской области приняли решение о необходимости запрета торговли непищевыми спиртосодержащими жидкостями в период новогодних праздников, сообщил в понедельник полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Полпред провел в Иркутске комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой присутствовал губернатор Иркутской области Сергей Левченко и представители всех структур, ответственных за контроль над распространением спиртосодержащей жидкости "Боярышник" и иной алкогольной продукции.

"Сейчас, перед длительными новогодними праздниками, нужно направить усилия на снижение рисков повторения ситуации. Мы все понимаем, что подобный всплеск возможен, и главная задача – его не допустить. Органы власти, контролирующие и надзорные органы должны принять для этого исчерпывающие меры", — сказал Меняйло.

Полпред рекомендовал ввести в регионе временный запрет на розничную торговлю непищевых спиртосодержащих жидкостей на период новогодних и рождественских праздников, а также ужесточить контроль и работу по выявлению несанкционированных мест торговли.

Меняйло также подчеркнул, что органами власти сибирских регионов, муниципалитетами, контрольными и надзорными органами должна проводиться работа на опережение и профилактику таких чрезвычайных ситуаций. Дополнительные усилия, по его словам, нужно направить на осуществление комплексной информационной работы с населением.

По данным на утро понедельника, от контрафактного "Боярышника" скончались 76 человек. Из 19 задержанных по делу о производстве, хранении и сбыте косметического средства "Боярышник", шесть оставлены под стражей, десять находятся под домашним арестом. Одна отпущена на подписку о невыезде, дела остальных будут рассмотрены во вторник.