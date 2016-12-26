СМИ: у "Роснефти" могут появиться новые иностранные акционеры

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. У компании "Роснефть" могут появиться новые зарубежные акционеры в дополнение к катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA) и швейцарскому трейдеру Glencore, чей консорциум в декабре купил 19,5% акций компании, рассказали газете "Ведомости" два человека, знакомые с топ-менеджерами "Роснефти", и подтвердил высокопоставленный чиновник.

Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" был продан консорциуму в составе Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей). Консорциум может перепродать часть выкупленных акций, пояснили источники. Наиболее вероятный кандидат – еще один арабский фонд; один из источников отметил, что войти в капитал "Роснефти" очень хотел Mubadala.

Перед приватизацией "Роснефть" вела переговоры со многими фондами, компаниями и финансовыми институтами из Европы, Америки и Азии. Предпочтение консорциуму было отдано потому, что он готовы были быстро заплатить, объяснял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — согласно директиве правительства, деньги от сделки нужно было перечислить в бюджет до конца декабря.

Кто из акционеров может продать часть пакета, собеседники "Ведомостей" не сообщили. При этом знакомый топ-менеджеров "Роснефти" сказал, что цена продажи из-за изменившейся конъюнктуры должна быть выше. Но обычно инвесторы в таких крупных сделках не ведут себя как спекулянты, а инвестфонды ждут продолжительный период, перед тем как зафиксировать прибыль, отметил портфельный управляющий Asset Management Сергей Вахрамеев.

К только что проданному пакету сохраняется очень большой интерес, поясняют все три собеседника издания, и причин этому несколько. В частности, после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран дорожает нефть; кроме того, "Роснефть" поменяла дивидендную политику: теперь компания будет платить акционерам 35% чистой прибыли вместо 25%, рассказывает один из собеседников.

Также газета ссылается на мнение Morgan Stanley о том, что при новом президенте США Дональде Трампе могут быть отменены санкции против РФ, и это тоже подогревает интерес к российским активам. Представители QIA, Glencore и Mubadala не ответили на запросы "Ведомостей", представитель "Роснефти" отказался от комментариев.