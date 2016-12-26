Минэнерго намерено развивать импортозамещение в программном обеспечении

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Минэнерго РФ планирует развивать импортозамещение в сфере программного обеспечения в 2017 году, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Особое внимание в следующем году будем уделять программному обеспечению. Потенциал огромный, однако системная работа пока налажена недостаточно — компании идут своими путями, что не очень хорошо. Как их в одну колонну построить — будем думать. Минсвязи готово это поддержать, Минпромторг тоже", — сказал Молодцов.

По его словам, продвижение в сфере импортозамещения в нефтегазовой сфере максимально реализовано в разработке технологий бурения.