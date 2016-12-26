Ъ: регионам хотят запретить регулировать наценки на детское питание

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз РФ хочет отказаться от регулирования регионами торговых наценок на детское питание в 2017 году, сообщает газета "Коммерсант".

Право ограничивать наценку на детское питание регионы получили в 1995 году. По данным издания, Минсельхоз разработал проект постановления правительства, согласно которому регионы не смогут устанавливать наценки на детское питание. Отмечается, что проект согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами. Предположительно проект будет внесен в правительство после утверждения в Минюсте в начале 2017 года. В ФАС и Минэкономразвития газете подтвердили согласование документа.

Помощник главы Минэкономразвития Елена Лашкина пояснила газете, что регулирование торговых надбавок не оказывает значимого влияния на цену детского питания, а в ряде регионов, где регулирования нет, оно стоит даже дешевле. Регулирование надбавок на детское питание может приводить к росту цен на другие товары за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки, считают в министерстве. В Минпромторге газете не ответили на запрос.

Между тем в Минсельхозе опасаются, что если не отменить ограничение наценок, то ассортимент детского питания в регионах, где зафиксированы максимальные надбавки, может резко сократиться. В министерстве прогнозируют, что детское питание может пропасть из ассортимента в отдельных форматах торговли, что приведет к сокращению объема продаж до 35%.

"Прежде всего это коснется наиболее дешевых, а также наименее оборачиваемых товарных позиций, например специализированных продуктов, предназначенных для кормления детей раннего возраста с различными отклонениями по здоровью", — пояснили в министерстве. Отмечается, что ситуацию усугубляют вступающие в силу 1 января поправки к закону "О торговле", ограничивающие до 5% допустимый размер премий и бонусов, которые ритейлеры могут брать с поставщиков.

Представитель одного из крупных производителей детского питания сообщил изданию, что компания уже столкнулась со снижением объемов закупок со стороны розничных сетей. В другой крупной сети подтвердили, что из-за действующих ограничений продажа детского питания стала почти нерентабельной. В Danone, PepsiCo, X5 Retail Group, ГК "Дикси", Ассоциации компаний розничной торговли отказались давать газете комментарии. В "Прогрессе" не ответили на запрос газеты. Nestle не предоставил комментариев по существу.