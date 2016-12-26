Биржи АТР снижаются на фоне празднования католического Рождества

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном негативную динамику, при этом объем торгов повсеместно значительно снижен в связи с празднованием католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.06 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,78%, до 3085,82 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,82%, до 1954,94 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,09%, до 2037,79 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 0,05%, до 19417,88 пункта.

Биржи Австралии и Гонконга из-за праздника в понедельник закрыты. В связи с этим торги в АТР довольно вялые. В пятницу австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,28%, до 5627,90 пункта, а гонконгский Hang Seng Index — на 0,28%, до 21574,76 пункта.

В целом, из-за празднования католического Рождества объем торгов на мировых фондовых площадках в понедельник будет значительно снижен. Рынки Европы и США закрыты, торги на рынках нефти и золота остановлены.